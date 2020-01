LIVE: 720.000 euro en 125.000 euro-Vitalissen doorverwezen

De hengstenkeuringscommissie heeft ondertussen al voor meer dan een miljoen doorverwezen. Dat zijn namelijk de bij elkaar opgetelde veilingprijzen van de uit de eerste groep doorverwezen cat.nr 548 (160.000 euro) en de door Glock in Hannover voor 720.000 euro gekochte cat.nr 554 Glock's Victorio (v. Vitalis) en de door RS2 voor 125.000 euro in Westfalen aangeschafte cat.nr 587 (v. Vitalis), die doorgingen in de tweede groep. In totaal gingen er in groep 2 drie hengsten door.

De Vitalis van Glock is een heel paard, een echte hengst met een royaal model. De in Hannover geprimeerde hengst liet zich vooral in stap en galop uitstekend zien, net zoals hij twee weken geleden aan de longe al deed op het KWPN Centrum. De Vitalis van RS2 liet ook een goede indruk achter in galop. De derde hengst die is aangewezen komt ook uit de V-lijn: een directe zoon van Vivaldi uit een moeder van Sandro Hit x De Niro x Weltmeyer. Twee hengsten bleven afwezig in deze groep: cat.nr 312 (v. Bonds) en cat.nr 558 (v. Vivaldi).

Groep 2

305 Maraschino Belissimo M x Chippendale f. en ger. P.M.P. Cuypers, Reuver en J. Peeters, Neer 2e bez. 308 Mauritius Taonga Blue Hors Farrell x Westpoint f. en ger. Stal 104 BV, Wijdewormer 2e bez. 312 Mandela Bonds x Dream Boy f. en ger. Jan Brouwer Horses BV, Zevenhuizen afwezig 554 Glock’s Victorio Vitalis x Bon Bravour f. K. Lüder-Kratzberg, Hildesheim, ger. Glock HPC NL BV, Oosterbeek aangewezen 587 Voyager RS2 Vitalis x Sir Donnerhall f. M. Menck, Rübehorst, ger. RS2 Dressage Center de Horst, Groesbeek aangewezen 558 Maldini D Vivaldi x Donnerhall f. J.C.M. Derikx, Mariaheide, ger. A. van Erp, Heesch afwezig 560 NN Vivaldi x Sandro Hit f. W. Klausing, Diepholz, ger. Reesink Horses, Eibergen aangewezen

Drie bloedverversers door uit eerste groep

Uit de eerste groep van de tweede bezichtiging dressuurhengsten werden drie hengsten aangewezen voor de presentatie. In deze groep, met hengsten met buitenlands bloed, kregen de kampioen van de keuring in Rheinland-Pfalz-Saar (cat.nr 311 v. Bon Coeur), de voor 160.000 euro door Theo Driessen aangeschafte Hannoveraanse premiehengst cat.nr 584 (v. Schwarzgold) en cat.nr 392 (v. For Dance).

Bergopwaartse bewegingen zijn volgens het commentaar van juryvoorzitter Bert Rutten leidend. Zo ging onder andere de eerste hengst die een klein applausje aan het publiek ontlokte cat.nr 415 (Fürst Jazz x Sir Donnerhall), een frisse en vrolijke vos met een mooie voorbeentechniek, er uit omdat hij volgens Rutten te weinig bergopwaarts bewoog en het achterbeen onvoldoende onderbracht. Ook bij de andere hengsten die er uit gingen was dat het commentaar.

Groep 1

311 NN Bon Coeur x Don Index f. Ludwig Schüring, Gescher, ger. Hengstation Wilbers & Egbert Schep, Tull en ’t Waal aangewezen 369 NN Escolar x Jazz f. Radstake & Haarlink Trainings- en Handelsstal, Voorst & Reesink Horses, Eibergen 2e bez. 392 NN For Dance x Sir Donnerhall f. H. Oncken, Sande, ger. E. Schep, Tull en ’t Waal aangewezen 413 Messenger Fürst Jazz x Lord Loxley f. Mathijs Maat, Doorn, ger. Fokker & Joop van Uytert, Heerewaarden 2e bez. 415 Flashbang Fürst Jazz x Sir Donnerhall f. Clemens Renvert, Ahlen, ger. J. Gieling, Rees en N. Kramer, Dorsten 2e bez. 527 Matisse W Schwarzgold x Santana f. en ger. B. Wilschut, Bosschenhoofd 2e bez. 584 Serfaus Schwarzgold x Don Frederico f. C. Beckmann-Ihnen, Emden, ger. T. Driessen, Heelsum aangewezen

Groep 3

365 My Game Easy Game x De Niro f. en ger. A. van Erp, Heesch 2e bez. 366 Miracle Ebony x Vivaldi f. Shaima Naser Omer Saleh Albreiki, Vledderveen, ger. Stal Laarakkers, Vledderveen 2e bez. 417 Mesmerize Me Fürst Romancier x Sandro Hit f. en ger. Hengstenhouderij de IJzerenman, Weert 2e bez. 418 Moondance Fürst Romancier x Rousseau f. C.A.F. en M.I.J. Toonders, Veldhoven, ger. Reesink Horses, Eibergen & R.M. Vermunt jr., Geesteren 2e bez. 544 Monte Cristo Totilas x Metall f. en ger. C. Heemskerk, Rijnsburg 2e bez. 547 Mansion Totilas x Krack C f. Fam. Van der Oord, Schoorl, ger. G. Koks, Warmenhuizen 2e bez. 550 NN Totilas x De Niro f. R. Knauf, Haan, ger. Fokker & Ad Valk, Gorinchem 2e bez.

Groep 4

420 Magic Boy Fürstenball x Damsey f. M.H. Meijer, Midden Beemster, ger. Hengstenhouderij de IJzeren Man, Weert 2e bez. 432 Mats van de Diekboer Glamourdale x Johnson f. B.J. Broenink, Reutum, ger. G. & L.F.O. ter Harmsel-Zanderink, Enter en M.J. Rietberg, Enter 2e bez. 435 Moulijn Glamourdale x Son de Niro f. Maatschap Pleyter, Zalk, ger. Fokker en Van Olst Horses, Den Hout 2e bez. 519 Magic Black Morricone x Wynton f. en ger. K. van Zaanen, Amsterdam 2e bez. 531 Max Sezuan x Johnson f. en ger. Jacatra BV, Zuidoostbeemster 2e bez. 533 Mister Diamond van de Molenkouter Sir Donnerhall x First Final f. A. de Pauw, Sint-Katelijne-Waver, ger. Fokker en Stal van de Sande, Liempde 2e bez. 561 Mumbai Westpoint x Sandro Hit f. en ger. Stoeterij Broere BV, Alblasserdam 2e bez.

Groep 5

303 McQiedo Aqiedo x United f. en ger. M.A. Cornelissen, Nijkerk 2e bez. 314 Merlot Bordeaux x Florencio f. Fam. Klinkhamer, Sleen, ger. S. van Musscher, Obdam en VDL Stud, Bears 2e bez. 315 Merlot Bordeaux x Johnson f. en ger. Stables Lisman International, Nijmegen 2e bez. 339 Magnificient Summer Dark Pleasure x Ampère f. A. Somer, Vredenheim, ger. K. Kroos en G.L. Plaizier, Heerjansdam 2e bez. 350 Merlot Dettori x Krack C f. en ger. A. van Erp, Heesch 2e bez. 372 Monsieur-Utopia Expression x Uphill f. Eimert Fikse, Oene, ger. Gert Willem van Norel, Wapenveld 2e bez. 373 Mission Eye Catcher x UB40 f. Titan Wilaras, Riel, ger. R.M. Vermunt jr., Geesteren en H.D. & J. Bruinier-van den Ham, Spankeren 2e bez.

Groep 6

378 Madison Ferdinand x Jazz f. Erven JS de Jager, Sleen, ger. J. Zeeuwuster, Sleen & R. en I. Veninga, Stuifzand 2e bez. 380 Milano CLD Ferdinand x Zizi Top f. M. Kool-van Woudenbergh, Schuinesloot, ger. C.L. Delport, Zwolle 2e bez. 381 Mafkees Ferdinand x United f. en ger. Fam. Andeweg, Randwijk 2e bez. 383 Maximus PP Ferdinand x Burggraaf f. H. Poppelaars, Hedikhuizen, ger. Fokker en Stal Poppelaars VOF, Heusden 2e bez. 384 Mamorkus Ferdinand x Jazz f. en ger. L. Hagens-Groosman, Zuidzande 2e bez. 394 My Romance VRB For Romance I x Lord Loxley f. VRBGroup BV, Sint-Michielsgestel, ger. Fokker & Joop van Uytert, Heerewaarden 2e bez. 395 Moray-Pomona For Romance I x Ferro f. P. Crum, Herveld, ger. N. van Hunnik, Zetten 2e bez.

Groep 7

300 Monty Apache x Jazz f. en ger. M. Tijssen, Lienden 2e bez. 302 Mapache Apache x Desperado f. W.J.J. Goesten, Berkel-Enschot, ger. Ad Valk, Gorinchem & Anemone Sportpaarden BV, Maarsbergen 2e bez. 427 Monthy B George Clooney x Riverman f. W. Busser, Wijchen, ger. Van Olst Horses, Den Hout 2e bez. 428 Mon Espoir DSD Giovanni x Rousseau f. S. Duinstra, Eastermar, ger. H. de Koning, Heerjansdam 2e bez. 563 Mauro van de Watermolen Zonik x Negro f. en ger. J.W. Greve, Haaksbergen 2e bez. 567 Mc Roy Zonik x Havidoff f. M. van Nistelrooij, Heesch, ger. C. Heemskerk, Rijnsburg 2e bez. 568 Mephistopheles DC Zonik x Don Schufro f. L. van Zandwijk, Kapel-Avezaath, ger. Fokker & S. Frankevijle, Beuningen 2e bez.

Groep 8

472 Maestro Grappa x Scandic f. P. Kay, Hensbroek, ger. Stal Aris van Manen, Brummen 2e bez. 479 Maddox Mart Hennessy x Bordeaux f. C.W. van Baalen, Gellicum, ger. Verhagen Horse Service VOF, Boekel en VDL Stud, Bears 2e bez. 483 Martog J T Hometown x Scandic f. J.W.P. Thijssen, Vianen, ger. M.C.J.M. en F.A.M.M. Burgers, Moergestel 2e bez. 539 Mega Time Total US x Vivaldi f. J.R.A. Boudewijns, Sint-Oedenrode, ger. S. Kraanen, Brasschaat 2e bez. 540 Mistral Total US x Doolittle f. M. Ophey, Nederweert, ger. J.W. Greve, Haaksbergen 2e bez. 541 Main Stream UTV Total US x Vivaldi f. Joop van Uytert, Heerewaarden, ger. Fokker & A.M. Taal-Vlas, Hengelo 2e bez. 542 Mobil Sollenburg Total US x Jazz f. A. Zekveld, Almere, ger. Fokker & Joop van Uytert, Heerewaarden 2e bez.

Groep 9

355 Meilleur Dream Boy x Uphill f. A. Hofenk, Toldijk, ger. A.P. Both, Voorthuizen, S.J. Kat, Egmond aan den Hoef en J.J. van der Meulen, Broek 2e bez. 360 McDreamy TS Dream Boy x Fürst Heinrich f. H. Tepperik, Heeten & H. Sassen, Heeten, ger. J.T.M. Maree, Honselersdijk & Stal Brinkman, Twello 2e bez. 362 Monte Carlo TC Dream Boy x United f. en ger. Tim Coomans, Oud-Beijerland 2e bez. 575 Mahler Dream Boy x Ampère f. A.H. van Dijk, Donderen, ger. L. van Doorn, Lieden, P.J.F. Wetzelaer, Schijndel en L. Bos, Beuningen 2e bez. 397 More Legends Four Legends KS x Fürstenball f. en ger. G.Röst-de Groot en L.J. Röst-de Groot, Stroe 2e bez. 471 Maverick Grand Galaxy Win x Connaisseur f. G.C. van der Koppel, Wadenoijen en E. Minkman, Ochten, ger. S. van Musscher, Obdam 2e bez.

Gelderse hengsten

139 Mac-Donja Harley VDL x Burggraaf f. en ger. J.G.M. van der Meijden, Zuilichem 2e bez. 600 MC Dreamy Alexandro P x

W V Saron f. L. Roerdink, Eibergen, ger. Heuvelman/Leduc, Haaren en P.P.L.C. Jansen, Eersel 2e bez. 602 Mexpression Expression x Koss f. H.A. Bruil, Terborg, ger. JD Jonker, Apeldoorn en Verwaijen, Eerbeek 2e bez. 603 Mandienio WL Glamourdale x Parcival f. en ger. K. Pestman & J.J. Pestman, Winsum 2e bez. 605 Markant BK Wilson x Sirius f. L.W.M. Kollenburg, Oirschot, ger. JD Jonker, Apeldoorn 2e bez. 608 Mark Edmundo x Vitens f. G.H. Hofs, Westendorp, ger. C. Giesen-Wielhesen, Groenlo 2e bez. 609 Maestro Eebert x Vitens f. G.H. Hofs, Westendorp, ger. C. Giesen-Wielhesen, Groenlo 2e bez.

Bron: Horses.nl