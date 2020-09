Voorselectie Hannover: 5 van 31 Secrets genomen

Maar liefst 31 zonen van Secret (v. Sezuan) werden aangemeld voor de voorselectie van de Hannoveraanse hengstenkeuring. Vijf daarvan waren volgens de hengstenkeuringscommissie goed genoeg om uitgenodigd te worden voor de hengstenkeuring in Verden. Zoom (v. Zack) doet het beter met zijn eerste jaargang: van 9 aangemelde zonen zijn er eveneens vijf aangewezen voor de keuring.

In totaal zijn 51 dressuurhengsten en 30 springhengsten aangewezen voor de Hannoveraanse keuring, die dit jaar van dinsdag 20 oktober tot en met zaterdag 24 oktober wordt georganiseerd.

In eerste instantie was het Hannoveraanse plan om de dressuurkeuring te organiseren van donderdag tot en met zaterdag en vervolgens de springpaarden op zondag en maandag, maar daar is toch weer van afgestapt.

Programma

Het programma ziet er nu zo uit:

dinsdag 20 oktober aanlevering springhengsten, straat en eerste keer vrijspringen springhengsten

woensdag 21 oktober aanlevering dressuurhengsten en vrijspringen

donderdag 22 oktober vrijspringen, keuring en veiling springhengsten

vrijdag 23 oktober driehoeksbaan en longeren dressuurhengsten

zaterdag 24 oktober vrijbewegen, keuring en veiling dressuurhengsten

