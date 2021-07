Westfalen waagt per 2022 de sprong naar zadelkeuring

De Duitse stamboeken zijn gedwongen om het hengstenkeuringssysteem aan te passen vanwege nieuwe ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn in Duitsland. Daarbij waagt Westfalen als eerste stamboek de stap richting een volledige zadelkeuring. Per 2022 vindt de voorselectie plaats in december (hengstenkeuring deel I) gevolgd door een zadeltest (hengstenkeuring deel II) in april het daaropvolgende jaar.

De Duitse stamboeken zijn gedwongen om met een alternatief keuringssysteem te komen omdat het keuren van hengsten op 2,5-jarige leeftijd niet met de nieuwe ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn te verenigen is.

Vier alternatieven

Op basis van die richtlijnen stelde de Duitse paardensport en fokkerijkoepel FN vier alternatieve keuringssystemen voor:

Een herfstkeuring voor 2,5-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen (zoals nu gebruikelijk in Duitsland)

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen (op z’n vroegst in april) onder het zadel

Een herfstkeuring voor 3,5-jarigen onder het zadel

Sprong naar zadelkeuring

Tot nu toe zijn de Duitse stamboeken nog niet zo happig op een zadelkeuring. Hannover en Holstein hebben al aangegeven vast te houden aan de keuring aan de hand (hetzij iets later in het seizoen). Westfalen waagt de sprong naar een zadelkeuring wel. Dit jaar blijft de keuring in Westfalen nog zoals voorheen met de voorselectie in oktober en de hoofdkeuring eind november.

Hoofdkeuring onder het zadel

Maar per 2022 wordt de Westfaalse keuring in twee delen georganiseerd met als tweede deel een zadelkeuring in april. De voorselectie wordt verplaatst naar december en heeft dezelfde afloop als de voorselectie die nu nog in oktober plaatsvindt. De geselecteerde hengsten mogen vervolgens in april terugkomen voor een tweedaagse zadeltest. Die zadeltest is dan de hoofdkeuring en daar worden de hengsten dan ook geprimeerd en geveild.

Direct in Hengstbuch I

Het Westfaalse stamboek wil er dan ook voor proberen te zorgen dat de hengsten direct na deze zadelkeuring kunnen worden opgenomen in Hengstbuch I en niet eerst nog een 14-daagse zadeltest moeten lopen (zoals dat nu vereist is voor opname in Hengstbuch I). Definitief is het voorstel van de fokkerijraad van het Westfaalse stamboek nog niet en ook over de opname in Hengstbuch I moet nog afstemming plaatsvinden met de FN en de andere Duitse stamboeken.

Bron: Westfalenpferde