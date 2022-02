Z France keurt 18 hengsten goed

Zangersheide keurde afgelopen weekend op de hengstenkeuring in het Franse Deauville achttien hengsten goed. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om hengsten van bewezen (in sport en/of fokkerij) hengsten.

In de catalogus van de keuring in Deauville staan 75 hengsten. Achttien werden uiteindelijk aan de fokkerij toegevoegd. Het gaat daarbij vooral om hengsten van bewezen verervers en in veel gevallen ook om hengsten uit betere moederlijnen met veel sport.

Het gaat om negen driejarigen, drie vierjarigen, vier vijfjarigen, een zevenjarige en de vijftienjarige 1,60m.-hengst Thais de Pegase (v. Calvaro Z).

Bekijk hier de catalogus

Bekijk hier de uitslag

