Zadelkeuring Oldenburg: volg de keuring live

De Oldenburger zadelkeuring begint vandaag om 13.00 uur met de presentatie op de straat en aansluitend de presentatie onder het zadel. Vier hengsten met een Nederlands tintje werden geselecteerd: Next Level (Desperado x Jazz), een Foundation uit de volle zus van Four Legends), Noah di Livius (Henkie x Jazz) en Matisse GG (Morricone I x Don Olymbrio). Die laatste werd afgemeld voor de keuring.

De door de Bemi Hoeve gefokte cat.nr 4 Next Level (Desperado x Jazz) van Reesink Horses en de door Gebr. Lemmen uit Maasbree gefokte cat.nr 17 Noah di Livius (Henkie x Jazz) van Adelinde Cornelissen en Aris van Manen werden thuis geselecteerd voor de zadelkeuring. Beide hengsten bleven bij het KWPN staan in de eerste bezichtiging. Cat.nr 11 (Foundation uit volle zus Four Legends KS) werd gefokt door Mariëtte van ’t Hoff uit Haarle en op de keuring voorgesteld door Gestüt Bonhomme.

Bron: Horses.nl