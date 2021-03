Hengstenkeuzestress? Joop van Uytert biedt hulp!

De hengstenkeuze voor een merrie kan heel wat keuzestress opleveren. Welke hengst past nu het best bij de merrie? In een unieke webinar van Horses.nl schiet hengstenhouder Joop van Uytert hierbij te hulp! Er is geen ander die zo’n enorm aanbod van dressuurhengsten heeft en hij weet precies te vertellen welke hengst bij welke merrie past. In het gratis webinar op donderdag 1 april om 18.00 uur beantwoordt hij al jouw vragen.

Hengstenhouder Joop van Uytert heeft de afgelopen jaren een belangrijk marktaandeel in de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij ingenomen. Van Uytert boekte talloze successen met zijn hengsten op keuringen, in het verrichtingsonderzoek, de hengstencompetitie en de Pavo Cup. Het grootste aanbod van topdressuurhengsten tref je aan bij Joop van Uytert, en daarmee dus ook de grootste keuze uit de elementen die nodig zijn voor een top dressuurpaard. Maar welke van al deze hengsten moet je dan hebben voor jouw merrie? In het gratis webinar van Horses.nl, gepresenteerd door Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie, legt Joop van Uytert uit welke hengst het best bij welke merries past en waarom.

Vragen stellen

Ook is er in dit unieke webinar de mogelijkheid om vragen te stellen, die live beantwoord kunnen worden door Joop van Uytert. Laat je thuis vanaf de bank helpen bij het maken van de hengstenkeuze!

Deelnemen aan dit webinar is gratis, vooraf inschrijven is wel nodig. Schrijf je snel in, want vol is vol!