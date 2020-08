Blom Cup: twee vierjarige hengsten aangewezen voor verrichtingsonderzoek

In het kader van de hengstenselectie zijn vandaag twee vierjarige hengsten aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Het gaat om Liewe (Verdi x Caretino) en Ladykiller (Balou du Rouet x Clinton).

Ladykiller is een zoon van springpaardenvererver Balou du Rouet, gefokt uit de merrie Doutzen, dochter van de Olympiadehengst Clinton. Geregistreerde is Jan Schuttert uit Ommen. Ladykiller heeft dezelfde grootmoeder als het Grand Prix-springpaard Garant (Beezie Madden) die als vijfjarige met Willem Greve goud won op het WK in Lanaken.

Zoon van Verdi

Liewe is een zoon van preferente Verdi, die zelf onder Maikel van der Vleuten ons land meerdere malen succesvol heeft vertegenwoordigd in landenwedstrijden en kampioenschappen. Liewe is gefokt door M.W.A. en W.Wolters en H.C.C.M. Ongering uit Groningen en staat geregistreerd bij Stal van Vleuten en Sherin Hogenkamp uit Doetinchem. Liewe is gefokt uit de merrie Mona Lisa (v.Caretino), de volle zus van de internationale springpaarden Caretol II en High Hopes Condor.

Beoordeling

Gisteren zijn beide hengsten door de commissie beoordeeld op het exterieur en tijdens de eerste ronde van de vierjarige springpaarden om de Blom Cup op hun springkwaliteiten. Vandaag zijn beide hengsten tijdens de tweede ronde van de Blom Cup opnieuw door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. Vanwege hun positieve optreden zijn beide hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN