Centraal Onderzoek: drie hengsten naar huis

Met het zadelexamen in zicht, is vlak daarvoor het KFPS Centraal Onderzoek voor drie hengsten beëindigd. Het gaat om Nero van de Vosjes (Ulbrân 502 x Fabe 348), Nimme-Okke Fiannago V.H. (Matthys 504 x Jorn 430) en Lyckle fan Synaeda (Omer 493 x Beart 411).

Alle drie de bovengenoemde hengsten mogen zich volgend jaar opnieuw presenteren op de Voorrijdagen.

Zadelexamen

Aanstaande zaterdag leggen op het Hippisch Centrum in Exloo negen hengsten het zadelexamen af. Een hengst, Obbe fan ‘e Lange Ekers (Teun 505 x Hessel 480), zal zoals eerder gemeld uitgesteld examen doen in verband met later instromen.

Teun 505, Tiede 501 en Ulbrân 502

Hiermee komt het aantal hengsten wat nog deelneemt aan het KFPS Centraal Onderzoek momenteel op tien. Drie van deze hengsten zijn een nakomeling van Teun 505. Tiede 501 en Ulbrân 502 hebben beide nog twee nakomelingen in de race. Ook Alwin 469, Nane 492 en Fonger 478 leverden een zoon. Met Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353) en Hidde fan Dulve (Markus 491 x Gjalt 426) zullen zich nog een Anders 451- en Markus 491-nakomeling bij de selectie voegen waarmee er 12 potentiële kandidaten zijn voor promotie naar KFPS stamboekhengst.

