Centraal onderzoek: Negen hengsten door

Negen hengsten hebben vandaag in Exloo hun zadelexamen met positief resultaat afgelegd. Alle hengsten die vandaag in de baan verschenen mogen door naar het aangespannen gedeelte van het Centraal Onderzoek van het KFPS. Eén hengst, Obbe fan ‘e Lange Ekers (Teun 505 x Hessel 480), zal later in het Centraal Onderzoek zijn zadelexamen afleggen vanwege later instromen.