Eerste bezichtiging KWPN: catalogus staat online

Van 26 november tot en met 10 december vindt de eerste bezichtiging plaats op het KWPN-centrum in Ermelo. Er wordt gestart met de dressuurhengsten, gevolgd door de Gelderse en de springhengsten. De nakeuring voor de springhengsten vindt plaats op 10 december en voor de dressuurhengsten op 17 december.

In totaal zijn er bijna 500 hengsten aangemeld voor de eerste bezichtiging. De bijna 300 dressuurhengsten zijn verdeeld over de dagen donderdag 26 november tot en met woensdag 2 december. Op donderdagavond 3 december komen de zeven Gelderse hengsten in de baan. En van donderdag 3 tot en met woensdag 9 december zijn de ruim 200 springhengsten aan de beurt.

Digitale catalogus

In de digitale catalogus vindt u alle deelnemende hengsten van de eerste bezichtiging met bijbehorende gegevens. Eerder werd al bekend dat Just Wimphof het meest voorkomt in deze catalogus als vaderdier.

Geen publiek

Helaas zijn bezoekers niet toegestaan tijdens dit evenement gezien de maatregelen omtrent het coronavirus. De eerste bezichtiging is live te volgen via ClipMyHorse en KWPN.tv, zowel het straatje als de verrichting in de couloir.

Digitale catalogus

Bron: KWPN