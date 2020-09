Eerste presentatie tuigpaardhengsten in Ermelo

Maandag stond de eerste keer voorrijden voor de tuigpaardhengsten in het kader van het verrichtingsonderzoek van het KWPN op het programma. Zeven aangewezen hengsten werden gepresenteerd door hun eigen trainer. Ook werd een hengst aangeboden voor de herkansing in tuig, deze haalde het niet.

Dit jaar werden tien driejarige hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dat dit najaar voor het eerst ca. 21 dagen gaat duren. Vanwege de verkorting van de duur dat de hengsten op het centrum verblijven, zijn er twee dagen gepland waarop de hengsten worden voorgereden door hun eigen trainer. Vandaag was de eerste keer dat de hengstenkeuringscommissie, en een groot aantal belangstellenden, de hengsten konden bekijken op de 100-meterbaan op het Nationaal Hippisch Centrum.

Niet te veel show maken

Enkele weken geleden is het protocol dat diende te worden gereden voorbesproken met de geregistreerden en de trainers van de hengsten. Tijdens deze eerste maal voorrijden werd een verrichting gevraagd die lijkt op die van de alternatieve IBOP voor merries, waardoor niet alleen de showdraf, maar ook de kwaliteit van de stap, de trainbaarheid, gehoorzaamheid en natuurlijke aanleg goed kon worden ingeschat. De meeste rijders stelden hun hengsten keurig volgens protocol voor. Een enkele keer werd er teveel show gemaakt, waardoor de beoordeling van de natuurlijke aanleg enigszins werd bemoeilijkt. Na elke hengst vond een kort overleg plaats met de geregistreerde van de hengst, waarbij de commissie in sommige gevallen tips en adviezen voor de volgende presentatie kon geven.

Herkansing

De hengst die werd aangeboden voor de herkansing in tuig was Mister Arie W (v. Sir Arie). Hij diende zich te presenteren volgens een protocol waarbij meer showdraf werd gevraagd. Deze hengst werd, na de beoordeling in tuig en naderhand op exterieur, niet aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Startlijst met de gepresenteerde hengsten

Bron: KWPN.nl / Horses.nl