Halfbroer Glock’s Zonik en Morricone-zoon aangewezen voor verrichtingsonderzoek

Op de zadelpresentatie vandaag in Ermelo voor nog niet eerder aangeboden dressuurhengsten, hebben twee hengsten een uitnodiging gekregen voor deelname aan het KWPN verrichtingsonderzoek. Het gaat om Straight Horse Santiano (Sezuan x Romanov) en McLaren (Morricone x Sir Donnerhall).

De driejarige Straight Horse Santiano, een halfbroer van Glock’s Zonik, werd gefokt door Straight Horse en is in eigendom van Blue Hors. De driejarige McLaren, die eerder in Oldenburg werd goedgekeurd, is van Reesink Horses en werd gefokt door U. Toenjes.

Mclaren (Morricone x Sir Donnerhall). Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

Het verrichtingsonderzoek voor de dressuurhengsten begint maandag 12 oktober en duurt 21 dagen.

Bron: Horses.nl