Kijktip: terugblik webinar hengstenselectie

Gisteravond vonden er twee online webinars plaats over de hengstenselectie dressuur en springen. KWPN-leden konden vragen stellen over de hengstenselectie. Meer dan 2700 geïnteresseerden keken naar de presentatie van gespreksleider en hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij, inspecteurs en de voorzitters van de hengstenkeuringscommissies.

Aan de hand van een aantal geprimeerde hengsten en vragen van de kijkers thuis werd de hengstenselectie besproken.

Ins en outs over hengstenselectie

In het eerste webinar kwamen Ralph van Venrooij, Bert Rutten en Floor Dröge aan het woord. Naast hun toelichting op de premiehengsten vertelden zij alle ins en outs over de hengstenselectie van de eerste bezichtiging en tweede bezichtiging dressuur.

Kijkersvragen

Ook in het tweede webinar werden de premiehengsten besproken, dit keer in de springrichting. Ralph van Venrooij leidde het gesprek en Cor Loeffen en Henk Dirksen beantwoordden de diverse kijkersvragen, die live via de chatfunctie binnenkwamen.

Bekijk het gehele webinar hier terug

Bron: Horses.nl/KWPN