KWPN-aangewezen Totilas-zoon Monte JT en Zinelord VDL scoren in Duitse 14-dagentest

De KWPN-aangewezen en in Westfalen goedgekeurde Monte JT (Totilas x Metall), uit dezelfde moederlijn als Dream Boy, heeft de 14-dagentest in Adelheidsdorf afgerond met een 8,0 gemiddeld. Voor de dressuuronderdelen kreeg de vierjarige hengst 8,36 en voor de springonderdelen prijkte er een 7,25 op zijn cijferlijst. De hoogste dressuurscore werd behaald door St. Athletique (v. St. Schufro) en in de springrichting liet VDL-hengst Zinelord (v. Zinedream) de hoogste score noteren.

Monte JT nam dit voorjaar deel aan het KWPN Verrichtingsonderzoek, maar werd doorverwezen. Vlak voor de aanlevering in april werd hij echter goedgekeurd in Westfalen en werd om die reden gepresenteerd in de 14-dagentest in Adelheidsdorf. De hengst zette een goede verrichting neer en kreeg vier negens (karakter, temperament, werkwilligheid en de galop) en een 9,25 (testruiter). Voor de stap kreeg hij een 7,5, voor de draf een acht voor de Rittigkeit een 8,5 en voor het vrijspringen een 6,5.

Daily Diamond van Greve naar 8,09

Dressuurkampioen werd de driejarige St. Athletique (St. Schufro x Hofrat). Hij kreeg onder andere vijf negens, waaronder voor zijn draf en Rittigkeit, en een 9,25. Hij kwam voor de dressuuronderdelen uit op een 8,66. Met een 6,5 voor het springen scoorde hij gemiddeld een 7,85. De één na hoogste dressuurscore (8,50) werd behaald door San to Alati (Secret x Belissimo M). Net wat minder (8,49) scoorde de Asgard’s Ibiza-zoon Infantino (mv. Sandro Hit). Nog drie hengsten scoorden een acht of hoger, waaronder de door Jan Greve gefokte Maigret van de Watermolen (Daily Diamond x Johnson). De hengst uit de moederlijn van Scandic scoorde een 8,09.

VDL heeft weer een topper

DSP-premiehengst Zinelord van VDL Stud in Bears kreeg maar liefst een 9,5 voor het vrijspringen en kwam voor de springonderdelen op een 8,83. Daarmee werd hij gekroond tot kampioen in de springrichting. Cezanne (Comme la Père x Quidamo) deed daar met een 8,80 niet veel voor onder. In totaal scoorden veertien springhengsten een acht of hoger.

8,35 voor Kannan uit Freiminka-stam

De door J. Timmermans gefokte KWPN’er Nikan’s Diamond (Kannan x Indoctro) van Gestüt Gut Neuenhof deed goede zaken. Hij scoorde een 8,35 voor de springonderdelen en met daarbij een 7,63 voor de dressuuronderdelen kwam hij uit op gemiddeld een 8,08. De driejarige hengst – die Freiminka-stam komt, waar ook Totilas uit voortkomt – is een zoon van de internationaal op 1,60m-niveau springende Minka’s Diamond.

Bron: Horses.nl