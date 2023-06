NRPS verrijkt zich met vier interessante hengsten

Op voorhand was de NRPS hengstjury al gecharmeerd van de pedigree van de hengsten die via thuiskeuring werden aangeboden. Zaterdag konden vier hengsten die verwachtingen helemaal waarmaken en werden goedgekeurd.

O’Macho

De reis begon in Wanneperveen, waar bij Stal Bakker en Frederiks de vijfjarige O’Macho (Heartbreaker x Quidam de Revel) van VDP-Horses stond en werd voorgereden. Een aansprekende, hoogbenige hengst die zich goed heeft ontwikkeld en zeer functioneel met veel gemak springt. “Het is een Heartbreaker-type om te zien. Hij is super te rijden,

galoppeert met heel veel balans, springt met goede techniek en vooral een heel goede instelling”, aldus de jury die bestond uit voorzitter Bernard Pleyter, Joost Siemerink, Joyce Lenaerts en Jan van Beek. O‘Macho komt uit de stam van Liefhebber met Wijffie (v. Colino) als grootmoeder. Hij is ook bij het KWPN aangewezen. Hij is een volle broer van Lovemaker I (AES goedgekeurd) en Nostalgisch (Zangersheide goedgekeurd), alle via ICSI ter wereld gekomen.

O’Macho (v Heartbreaker). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Condios CC Z

Met het springen onder het zadel wist de zesjarige Condios CC Z (Cornet Obolensky x Diarado x Carthago) van Martin Oosterlaar en Egbert Schep onder Steven Veldhuis te imponeren met zijn springmodel, springtechniek en atletisch vermogen. “Hij springt met heel mooie voorbeentechniek, heel mooi vanuit de schouder. Heeft een grote galop, maar wel heel goed in balans en springt met heel veel afdruk en kwaliteit. Echt een paard voor de toekomst.” De schimmelhengst is reeds goedgekeurd bij Oldenburg en Zangersheide.

Condios CC Z (v Cornet Obolensky). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Enesco van de Keienlegger Z

Tijdens de tweede fase bij het BWP viel de driejarige Enesco van de Keienlegger Z (Emerald van ’t Ruytershof x Heartbreaker x Kashmir van Schuttershof) van Marcel Borgers en Harry Smolders al positief op. De vol energie zittende stoere hengst speelt met de hindernissen en wil enorm graag. De jury was onder de indruk omdat hij met heel veel afdruk springt en achter mooi opent. De commissie hoopt dat hij richting het verrichtingsonderzoek zich zo positief blijft doorontwikkelen en de spanning dan wat minder wordt. Zowel zijn moeder als grootmoeder sprongen op 1.45 meter niveau.

Enesco vd Keiernlegger Z (v. Emerald). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Dude Z

De vierjarige Dude Z (Dominator Z x Verdi) van JTS-Paarden en Parisa Chakeri werd voorgesteld bij Stal Brinkman. “Een correct gebouwde, imponerende hengst met al veel hengstuitstraling. Hij springt met veel afdruk, kent een hele mooie sprongafloop en opent daarbij fraai”, aldus Pleyter. De moeder Cabaré (Verdi x Linaros) is een volle zus van de Zangerheidehengst Carlos, die op Grand Prix niveau heeft gesprongen.

Dude Z (v Dominator Z). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Bron: Horses.nl