Oldenburg deelt premies ook uit aan hengsten van andere stamboeken

Op de laatste vergadering van het Oldenburger Verband is besloten dat premies op de Oldenburger Hengstenkeuring in de toekomst niet alleen meer worden uitgereikt aan Oldenburger-hengsten, maar ook aan hengsten van andere stamboeken. "We moeten hengsten kunnen rangschikken op basis van hun kwaliteit, niet op basis van het stamboek."