Red Viper via Pavo Cup naar tweede bezichtiging KWPN

Voor de KWPN hengstenselectie via de halve finale van de Pavo Cup waren twee hengsten aangemeld. Eén daarvan is door de hengstenkeuringscommissie dressuur uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Dat is de in Oldenburg goedgekeurde Red Viper (Romanov Blue Hors x Sir Sinclair) van Reesink Horses.