Reijer van Woudenbergh in hengstenkeuringscommissie KFPS

Op de eerste bezichtiging van het KFPS zijn 112 hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Bij deze eerste bezichtiging heeft Annemieke Elsinga opgetreden als derde lid van de hengstenkeuringscommissie. Nu heeft het stamboek een nieuw commissielid, dat is Reijer van Woudenbergh.

“Op de tweede bezichtiging worden de hengsten aangewezen voor de voorrijdagen en hebben we aangegeven met de benoeming van de derde persoon in de HKC te komen. We hebben gekeken naar een persoon met keuringservaring en tevens achtergrond in de beoordeling sport en verrichting”, aldus het KFPS.

Reijer van Woudenbergh

“We hebben de heer Reijer van Woudenbergh uit het Gelderse Aalst bereid gevonden om deze vacature het komende jaar in te vullen.” Reijer van Woudenbergh heeft veel ervaring als lid van een hengstenkeuringscommissie. Hij heeft negen jaar binnen het KWPN als lid van de hengstenkeuringscommissie in de dressuur-, tuig- en/of de Gelderse richting gefunctioneerd. Daarnaast heeft hij ook bij het New Forest stamboek in de HKC gezeten. Hierdoor is hij ook bekend met een rassenfokkerij. Ook is hij zelf actief fokker en heeft een melkveebedrijf samen met zijn zoon.

