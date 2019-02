Vette cijfers in Münster-Handorf: 9,08 voor Jovian

De kwaliteit in de eerste Duitse sporttest voor vier- en vijfjarige hengsten van dit jaar is nog niet helemaal over naar huis te schrijven. Toch slaagde een groot deel van de hengsten vandaag met dikke voldoendes. Bij de vierjarige hengsten kwamen drie hengsten niet aan het benodigde gemiddelde van 7,5 en bij de vijfjarigen slaagden alle hengsten (bij twee werd de test afgebroken door de jury). Topper van de test werd de vijfjarige Jovian (v. Apache) met een 9,08, die inderdaad een klasse beter is dan de rest, maar voor zulke punten was ook enige fantasie (en een roze bril) nodig.

Als er al een topper van de test genoemd moet worden is dat testruiter Philipp Hess, die openbaar (door de microfoon) werd begeleid door Sebastian Heinze. Het duo kreeg menig hengst beter aan het lopen dan in de proef onder de eigen ruiter op de eerste dag van de sporttest.

Grote Jovian

Jovian is nog groter geworden en daarbij niet eleganter en lichtvoetiger. De jury prees de reusachtige hengst voor zijn bereidheid tot verzameling en fijne karakter. Hij kreeg een 9,5 voor de rittigkeit, de draf en de galop, een 9,3 voor de totaalindruk en een 7,5 voor de stap. Daarmee kwam hij totaal uit op een 9,08, een cijfer dat eerder doet denken aan de vorm waarin hij vorige zomer in de Pavo Cup verkeerde. Die vorm heeft de hengst nu, vroeg in het seizoen, nog niet als vijfjarige. De op één na hoogste punten waren voor Bundeskampioen Dante Quando OLD (Dante Weltino x Fidertanz), die vorig jaar in de smaak viel met zijn fantastische instelling. Nu als vijfjarige is hij nog niet zo ver doorgegroeid in het werk. Toch was 8,5 voor de stap, een 8,2 voor de draf, een 8 voor de galop, een 8,3 voor de rittigkeit en een 8,3 voor de totaalindruk. Totaal: 8,26. Boven de 8 gemiddeld kwamen ook Don Royal (v. Don Juan de Hus, 8,12) en Meridian (v. Millennium, 8,19) uit. De test van Don Indigo (v. Don Index) en Zonith (v. Zonik) werd door de jury gestopt.

Goldberg-zoon Gaitano topper, 10 boven de 8 gemiddeld

Bij de vierjarigen was de topscorde voor Gaitano (Goldberg x Rohdiamant) met een 8,61. Deze zwarte hengst liet zich inderdaad netjes zien, maar ten opzichte van de populatie is hij ook weer niet zo bovengemiddeld dat zijn gemiddelde boven de 8,5 gemiddeld helemaal te rechtvaardigen was. Dat was sowieso een probleem bij de vierjarige hengsten: een groot deel van de deelnemers was zelfs helemaal niet bovengemiddeld. Toch zijn dit goedgekeurde hengsten en mogen 20 van de 23 hengsten dat ook nog blijven omdat ze boven de 7,5 gemiddeld scoorden.

Tien hengsten kwamen boven de 8 gemiddeld uit, daaronder de Nederlandse inzending Fonq (v. Fürst Fohlenhof) van Eugène Reesink (8,32 gemiddeld), de netjes lopende Dancelli (v. Dante Weltino, 8,46 gemiddeld), de stoere, maar weinig over de rug gaande Escamillo (v. Escolar, 8,36 gemiddeld), de wat van het achterbeen aflopende El Corazon (v. Escolar, 8,2), de elegante, maar in draf tussen voor en achter niet altijd corresponderende Fürst Schatzenberg (v. Fürstenball, 8,06), de wat degelijke Doviozo (v. Dancier), 8,03 gemiddeld), de sympathieke Eurovision (v. Equitaris, 8,02 gemiddeld), de (ten opzichte van de keuring) zeer teleurstellend bewegende Tesla (v. Vitalis, 8,02) en de wat pony-achtige Arcachon (v. Apache, 8,01).

Wedgwood en Quinoa geslaagd

Jan Greves Wedgwood (v. Wild Child) slaagde voor zijn Duitse test met een 7,67 en Quinoa (v. Quaterback), de Brandenburger kampioen die dit seizoen ter dekking komt bij de IJzeren Man in Weert, kwam uit op een 7,68. Drie hengsten kwamen niet aan de 7,5 gemiddeld om te slagen: de zeer eenvoudige Dresscode (v. De Niro), de Trakehner Sir Picasso (v. Distelzar, 7,16) en de degelijke en overduidelijk in telgang stappende Sezarion (v. Sezuan, 6,85)

