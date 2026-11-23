Voor de Mecklenburger hengstenkeuring, die in het eerste weekend van december plaatsvindt, zijn 38 hengsten aangemeld. Opvallend is het grote aandeel van Paul Schockemöhle: maar liefst veertien van de ingeschreven hengsten zijn gefokt op Gestüt Lewitz.
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de Geen 38 een fokker. heeft Nederlandse hengsten van
Collectie.
Horses.nl/Equi-Pages.de Bron:
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