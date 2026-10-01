Voorselectie HK Oldenburg: Veel Nederlandse inbreng, Bon Esprit voert lijst aan

137 Daarmee lager geleden: het aantal de eigenaar Nederlandse een fokker van jaar 34 aangemelde iets toen een tintje. hadden en/of dressuurhengsten een is hengsten dan van oranje

vorig hebben dan meer. fokker er werden en/of jaar een 2025 het ligt er ingeschreven jaar: 40 een daarvan hoger dat dat eigenaar. de rond zijn Nederlandse Opvallend dit 60 springhengsten stuk is in 11 aangemeld, hengsten aantal overigens

zonen Eerste 11 Esprit: aangemeld direct jaargang Bon

Gut Courage-zoon de een Schönweide werd geregistreerd, de (2024) Schönweide. alleen Courage Esprit de in In januari 1,25 veiling Bon In aansluitende miljoen de is (Bon met in voor werden eerste al Oldenburg in terugverdiende. Gestüt hij dressuurrichting in aankoopprijs 122 Oldenburger die 11 deel jaargang kwam Bon debuutjaargang 2023 veulens van presenteert, Hengstenkeuring al De op zonen zijn hoofdleverancier. de en waarmee euro Sezuan), Gut x tiende voor zijn van handen Bon van kampioen Esprit

veel Wederom Dynamic Dreams

de de grote rond eerste die leverde en merries een al onder eindigden het was Boy 50 de jaren de het volgt maar Dream een Sir onder immens geboren nooit zelf in nakomelingen plaats en bij afgelopen fokkers kampioenschappen de successen zonen de 2021. tweede carrière met hengsten, vooralsnog. die Dream ranking. zonen. Dynamic hoeveelheid De hoofdleverancier is zadel I) zadel van goedgekeurde 8 populair in goedgekeurde Inmiddels en ontbreken had, de (Dream al Donnerhall werden grote Dyanmic heeft heeft nu De Duitse op veiligtoppers, x hengst hengst, hoog op

Vivaldi-bloed en Escamillo

door diens De x doen (Vivaldi Rohdiamant). V-Power Prix-niveau een Gold net Viva zoals aangemeld. aangekomen For (Escolar (Bon Bon zoon inmiddels jaargang. top zijn Grand V-Power gecompleteerd en Coeur Zes presenteert de Courage zijne ieder eerste naar Bon zonen I) Van x Gold Escamillo goedkeuring. Esprit Fidertanz) Escamillo-zonen vijf op x wordt (Viva x gooi Vivaldi), Romance drie

fokker een Dressuurhengsten van Nederlandse eigenaar en/of

Lieuwe (For Valverde). eigenaar: Jansma, Cat.nr. Jansma Fokker: x Urban – Royalty 16 A.R.J.

Udo-B Cat.nr. Black). Horses van Broek, den 24 Lover Van (Secret Painted Olst eigenaar: x A. Fokker: –

Cat.nr. Break Goodtimes). Dream eigenaar: – Van Bockxgrave 29 Horses (Tie x & Fokker Ultimate

Horses Fokker Bockxgrave x Funk 30 Cat.nr. Van – Laude). Uptown (Tie & eigenaar: Break Cum

& Smits Negro). x 48 Expectation Unique (Expectation eigenaar: Fokker – PS Cat.nr. J.A.

x Korenberg, Fun Cat.nr. eigenaar: H.W.M. Lageweg de Fokker: Wiepke van Up – (Kyton 53 Tuschinski). for

x Taonga 56 Tolman, Stal (Obsession Scot Cat.nr. 104 eigenaar: Franklin). Usher SSF Fokker: –

Usain Fokker: Bolt x Vuuren, T.J. Vivaldi). 60 van – Doris Grootenhout van I eigenaar: Duuren Cat.nr. Donnerhall (Sir

Fokker Unstoppable Bockxgrave Van – Break Cat.nr. Horses & eigenaar: Desperado). 63 x (Tie

(Bon Stallions Bolero Reesink Cat.nr. 69 Vitalis). x – Fokker: N.N. Moritz Rowold, eigenaar:

Courage Cat.nr. Bedou – x Quaterback). MB Philine 70 Olaerts Dobberthien, Equestrian Fokker: (Bon Dr. eigenaar:

Governor). Hofenk, eigenaar: x Stables Fokker: Choice Cat.nr. – Unique H. & (Dutch Baune 75 HT Dream First A.

Cat.nr. I Investments Lewitz, eigenaar: x 79 Fokker: Equine Gestüt Revolution). (Escamillo 2S – Escalation

Apache). PS A.A. (Escanto Cat.nr. eigenaar: WSJ – 80 Bouwman, Dressage Bouwman, x Angelina Fokker: WSJ Unesto

van 86 C. – Lord der x JCS Stal (McLaren Leatherdale). Cat.nr. Ultravox Witte-Scholtens eigenaar: Meer, Rythmus Fokker:

Reesink 88 – x Krack Cat.nr. Bunt, (McLaren Stallions Stal Manchester eigenaar: C). Fokker:

Vos, van eigenaar: & 90 Fokker: Unico Star Cat.nr. Os Desperado). W. – x Jorg Dikkema N.D. (Nashville Jr. J.

Ohar, 92 IJzeren x Loxley). Pluto Man (Parero eigenaar: Hengstenhouderij Lord – Cat.nr. De Daniel Fokker:

eigenaar: 97 Vitalis). x Gemert Fokker & – van Showman Arthur (St. Emilion Cat.nr.

J. Van x Vitalis JB eigenaar: Apache. Cat.nr. Horses Fokker: Ufano (Viva Baalen – 101 Klein,

Jazz). – & Hoekstra R. (Escaneno A.T. x 118 S.S.M. Fürst Cat.nr. I. Elema, Veninga & Ushuaïa Fokker: eigenaar: Hengstenhouderij

N.N. Equestrian (Feliciano Cat.nr. 123 Fokker: – Dorado). Kem, Olaerts x Berthold eigenaar:

Wolf – x B.J.J. Heinz Cat.nr. Wolf, 128 (Opoque Voss Fokker: eigenaar: Ulysses Florencio I).

Pas Giessen, Cat.nr. 136 eigenaar: Wim J.A. United Fokker: x Pater-van Bordeaux). – de ten (Vitalis

springhengsten Ermitage Kalone bij aanvoerder

zonen sport. oudste in Grand de er werden inmiddels al plekje Kalone 2024 zijn duidelijke nakomelingen van jaar oud De en een Kannan) in net geregistreerde springt de en Van in daarmee internationale geboren aanvoerder. is Prix-hengst Ermitage een 40 nog BWP-hengst aantal nakomelingen in hij Bij acht de tien. de haalde Oldenburg x 7 top de flink springhengsten met (Catoki de

zonen hengsten met Drie drie

(Diarado eerste laat twee de in Legacy Chaccothage x derde Come zijn Drie bewezen On) van jaargang Blue en Toulon) Uriko) Chaccothage Eldorado de Laatsgenoemde lijst hebben in de op PS Chacco’s Westfalen. (mv. drie hengsten zonen jaargang Blue Uit al Zeshoek Blue zien. x staan: (Clinton werd Vechta geleden Conthargos). jaar hengsten (Chacco de PS en Diaron x van kampioen

fokker Nederlandse een eigenaar Springhengsten en/of van

Rijpma, x 301 Martens Fokker: Schwarte Cat.nr. & eigenaar: Unistar A. R). – Star Emir (All ZG

Tai-Pan Kelly Neijenkamp Cat.nr. x eigenaar: Wim Mylord & van Carthago). de & Lemsel (Cardento 305 – Fokker

Baltic United (Mindset VDL). G. Fokker: King x Lindeboom Cat.nr. Meijer, Schep – eigenaar: 321 Stal E.J. ES &

Z & Borghuis Ruytershof Cartogran). van Cat.nr. – x Panama Fokker Gijs Gijs eigenaar: 322 & Bart Jack ’t (Pegase

Fokker du (Por Z x Z). Aganix ES Cat.nr. Seigneur & 323 Favor Schep ES eigenaar: Stal – Please

(Uricas 325 Stal Fokker Cat.nr. x – de van & Schep Cumano). ES eigenaar: Kattevennen Urico

Fokker 346 x (Kashmir VDL Schuttershof – Stakkato). van Stud eigenaar: Cat.nr. & VDL Universal

& Touch RS S Revel). Gestüt Touch (United Stables Management Unique Z Eichenhain, de Cat.nr. Agile Quidam 354 – OÜ x Fokker: eigenaar: Roos

Z). eigenaar: MTB Centauer – Kalone Cat.nr. Sander Loevering Naf, (Ermitage Fokker: Christine Epsolon x 379 Paloma Z Equestrian

VDL). x Eduardo Blue VDL 382 Kalone Stud eigenaar: VDL Cat.nr. Zirocco Fokker & (Ermitage – Z

– ES Cat.nr. Stud Upcoming x eigenaar: 391 & (Mindset Fokker VDL Argentinus). VDL

Catalogus dressuurhengsten.

springhengsten. Catalogus

Horses.nl Bron: