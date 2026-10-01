Voorselectie HK Oldenburg: Veel Nederlandse inbreng, Bon Esprit voert lijst aan

Savannah Pieters
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Voorselectie HK Oldenburg: Veel Nederlandse inbreng, Bon Esprit voert lijst aan featured image
Bon Esprit (v. Bon Courage) in Vechta Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Savannah Pieters

Van 6 tot en met 9 oktober staat het op Oldenburger Pferde Zentrum Vechta in het teken van de voorselectie voor de Oldenburger Hengstenkeuring. Op de eerste twee dagen verschijnen in totaal 138 dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie, de laatste twee dagen is het de beurt aan de circa 100 springhengsten. Ook dit jaar is er een royale Nederlandse afvaardiging met 24 dressuurhengsten en 11 springhengsten.


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