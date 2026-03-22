Hengstenshow Dekstation Enterbrook op 26 maart

Dekstation Enterbrook nodigt fokkers, ruiters en andere liefhebbers uit voor de jaarlijkse hengstenshow, die plaatsvindt op donderdag 26 maart om 19.30 uur op de eigen locatie (Wolvesweg 2, Enter). Tijdens deze speciale avond worden de hengsten beschikbaar bij Dekstation Enterbrook gepresenteerd.

Op de show zijn verschillende tophengsten aanwezig. Zo zal aanstormend talent Hessel Hoekstra de hengsten Comthago VDL en VDL Mindset ES, die vorige week nog zo succesvol waren tijdens de Dutch Masters en onlangs de 3* GP in Herning wonnen, aan het publiek tonen. Van de VDL Stud in Beers zullen meerdere bewezen én jonge hengsten aanwezig zijn.

Dangerous Man

Vanuit Dekstation Enterbrook zelf zijn de jonge hengsten Dangerous Man EB, Stender SPS EB en de dressuurhengst High Impact aanwezig. De Dominator-zoon Dangerous Man viel afgelopen hengstencompetitie op met zijn nulrondes en mag zich de kampioen van de NRPS-keuring 2025 noemen. Ook de recent aangewezen Tarpardi S EB zal zijn opwachting maken.

Ook dressuurhengsten

Ook de dressuurliefhebbers komen aan hun trekken. Vanuit het Brabantse Den Hout zal Gert Jan van Olst een aantal jonge hengsten presenteren. Verder verlenen hun medewerking aan deze show, onder andere Hagenhorst Stallions en Sander Geerink. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, biedt Dekstation Enterbrook de mogelijkheid om de show live te volgen via ClipMyHorse, zodat een breder publiek kan genieten van de presentatie.

Praktische informatie:

• Datum: donderdag 26 maart 2026

• Aanvang: 19.30 uur

• Locatie: Dekstation Enterbrook, Wolvesweg 2, Enter

• Live streaming: ClipMyHorse

Dekstation Enterbrook heet iedereen van harte welkom voor deze bijzondere avond vol paardensport, fokkerij en vakkennis.