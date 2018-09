Hengstveulen Silvana HDC duurste op Fences

Haras des Coudrettes bracht de veilingtopper Ithac Express in de veiling. Als zoon van Patrice Delaveau’s Grand Prix-paard Orient Express HDC en Kevin Stauts voormalige topper Silvana HDC zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het hengstveulen ging voor 80.000 euro over de toonbank en vertrekt naar Saoedi Arabië.

Ook van Haras des Coudrettes

De driejarige hengst Floralie DK was zaterdag het duurste oudere paard. De zoon van By Ceira D’Ick uit Tracy D’Ick werd voor 97.000 euro verkocht en blijft in Frankrijk. Ook deze hengst werd door Haras des Coudrettes ingebracht.

Een ton voor Family Affaire

Vrijdag was de Contendro I-zoon Family Affaire de duurste en met 100.000 euro was hij meteen de prijstopper van de veiling. Zijn moeder Babycomeback is een halfzus van de 1,60m-paarden Kraque Boom (v. Olisco), On Ira*Bois Margot (v. Voltaire) en Lady in Blue (v. Mr. Blue). Family Affaire werd aangeschaft door de Brit Sir John Hales die ook de eigenaar is van Arko III.

Halfzus van Brantzau VDL

Met 65.000 euro was Inacorradina JP (v. Galoubet A) het duurste veulen van de vrijdag. Het merrieveulen komt uit de Holsteinse merrie Thorradina JPC die ook de moeder is van de goedgekeurde hengst Brantzau VDL (v. Baloubet du Rouet).

Klik hier voor alle veiling resultaten.

Bron Fences