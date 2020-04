Henkie en Icellie leveren meeste Gelderse- en tuigpaardveulens in 2019

In 2019 werden ruim 500 tuigpaardveulens en bijna 200 Gelderse veulens geboren. Net als vorig jaar leverde Icellie (Bocellie x Jonker) de meeste veulens in zijn fokrichting en Henkie (Alexandro P x Upperville) het grootste aantal Gelderse veulens.

Van Icellie werden vorig jaar 75 veulens geboren. Afgelopen zomer was zijn zoon Olympus HM (mv. Colonist) van fokker H. Winkema het hoogst geplaatste hengstveulen op de Nationale Tuigpaardendag. Op deze dag namen in totaal vier nakomelingen van Icellie deel. Alle vier mochten terugkomen voor de kopgroep.

Stuivertje wisselen

De hoofdleverancier van 2017, Cizandro (Waldemar x Manno) is dit jaar met 61 veulens op de tweede plaats te vinden. Hij wisselde stuivertje met Idol (Manno x Plain’s Liberator), die met in totaal 44 veulens een plaats moest inleverden ten opzichte van een jaar eerder.

Gelderse top

Drievoudig WK-ganger Henkie bracht vorig jaar nagenoeg hetzelfde aantal veulens (34) als in 2018, bijna twintig veulens meer dan Danser (Sander x Ahoy). Van deze hengst werd in 2018 exact hetzelfde aantal veulens (16) geboren. Op plaats drie is Edmundo (Upperville x Modern) met 13 veulens terug te vinden.

Bron: KWPN