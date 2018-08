Weer Henkie-kampioenschap: Nacho R galoppeert Nikky er uit

Op de Dag van het Gelders Paard was het zo warm dat de moeder van Nacho R (v. Henkie), de 25-jarige Leontine (Zilverster x Video x Pygmalion), weinig puf had om warm te lopen. Vandaag op de Nationale Veulenkeuring waren de temparaturen aangenamer en zo galopeerde Nacho R zijn halfzus Nikky (Henkie x Parcival), die won op de Dag van het Gelders Paard, er uit. Weer een Henkie-kampioenschap bij de Gelderse veulens dus in Ermelo.