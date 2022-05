Henning Schmidt nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Hannoveraner Verband

Op de vergadering van afgevaardigden van het Hannoveraner Verband werd Henning Schmidt gekozen tot voorzitter van de raad van toezicht. Hinni Lührs-Behnkezie werd als voorzitter van het Verband herkozen. Terugkijkend op de afgelopen periode zei hij: "We hebben de Corona-jaren goed doorstaan, en dat kan alleen als we allemaal de handen ineenslaan."

Het was een gigantisch programma dat aan de 111 afgevaardigden werd voorgelegd. Vanwege Corona werd de vergadering van vorig jaar geannuleerd, en dus stonden de begrotingsjaren 2020 en 2021 op de agenda. Na de herstructurering van Hannoveraner Verband moesten voor sommige posten in het presidium verkiezingen worden gehouden na één of twee jaar ambtstermijn. Henning Schmidt werd als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen gekozen. “Ik kijk uit naar een positieve samenwerking ten voordele van het Hannoveraner Verband,” de fokker uit Barnstedt.

Met meer dan 95 procent van de stemmen werd Dr. Hinni Lührs-Behnke uit Verden herkozen als voorzitter van het Verband. “Ik zie mezelf als een teamspeler en ga graag verder”, aldus Lührs-Behnke.

Er werd ook een belangrijke stap gezet om in het reine te komen met het verleden. Verschillende juridische geschillen werden afgerond. “Het belangrijkste is dat het Hannoveraanse paard weer in het middelpunt van de belangstelling staat,” concludeerde de nieuw verkozen voorzitter van de Raad van Toezicht, Henning Schmidt.

Bron Hannoveraner Verband