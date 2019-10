Heraldik xx-dochter Havanna Hannoveraanse merrie van het jaar

Havanna, dochter van de volbloed Heraldik xx, is in Verden gekroond tot Hannoveraanse merrie van het jaar. De achttienjarige merrie is gefokt door Sabine en Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff uit een Ramiro-moeder. Haar zoon fischerChipmunk FRH won dit jaar team goud met Michael Jung op de Europese kampioenschappen en individueel pakte het paar zilver. Gisteren werden de fokkers van Havanna in de Niedersachsenhalle gehuldigd.

Op 23 februari 2001 werd Havanna geboren. Al veel generaties heeft de familie Meyer-Kulenkampff de Farina-stam op hun stal waar ook Havanna uit voortkomt. De schimmelmerrie bracht tot nu toe en zeven ervan zijn nog in het bezit van Havanna’s huidige eigenaar Wolfgang Lutz uit Völkersen.

De aanparing van Havanna met Contendro I heeft zich bewezen. Vijf kinderen heeft ze van deze hengst gebracht. De bekendste is fischerChipmunk FRH. Verder bracht ze veulens van Stakkato, Graf Top en Buckingham.

fischerChipmunk FRH

De in 2008 geboren Contendro-zoon fischerChipmunk FRH kwam als vierjarige bij Julia Krajewski op stal. Daar genoot de nu elfjarige ruin zijn opleiding en kwam tot grote successen. Samen wonnen ze in 2015 het Bundeschampionat voor vijfjarige eventers en in hun laatste jaar samen wonnen ze de korte 3* in Aken en werd het paar geselecteerd voor de wereldruiterspelen in Tryon. De in 2008 geboren Contendro-zoon fischerChipmunk FRH kwam begin dit jaar onder het zadel van Michael Jung.

Beste op WBFSH-Ranking 2018/19

Begin dit jaar kwam Chipmunk bij Michael Jung op stal. Het paard was ook dit jaar zeer succesvol met een overwinning in de 4* in Strzegom en vier tweede plaatsen, waaronder zilver op het EK. Ook droegen ze bij aan het teamgoud op het EK in Luhmühlen. Op de WBFSH-Ranking 2018/19 werd fischerChipmunk tot beste eventer uitgeroepen.

Campino

Ook het eerste veulen van Havanna, Campino (v. Contendro) liet van zich horen. In 2014 werd hij onder Rebecca Engel Duits kampioen bij de Young Riders eventing. Dan heeft Julia Krajewski met de vierjarige Chintonic de volle broer van Chipmunk op stal. Een paard waar ze hoge verwachtingen van heeft.

Spicy Girl

Het eerste veulen dat in Völkersen geboren werd, is Premie Stute Spicy Girl van Stakkato. Ze was niet alleen een van de beste springpaarden in het vrijspringprogramma van de Hannoveraanse springpaardenfokkerij, ze werd ook op de belangrijke Herwart von der Decken-Schau geprimeerd.

Bron Hannoveraner Verband