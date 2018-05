Op advies van de Fokkerijraad Rijpaard wordt een herkansing onder het zadel voor driejarige hengsten, die zijn afgewezen in de eerste, tweede of derde bezichtiging, in het voorjaar toegevoegd aan de selectieprocedure. Het besluit werd afgelopen donderdag op de ledenraadsvergadering bekrachtigd.

Bron: KWPN