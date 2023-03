Hermes-dochter Omiek IBOP-topper dressuur van 2022

Het KWPN maakte een overzicht van de beste IBOP dressuurmerries van 2022. In 2021 was de Krack C-dochter Latina M de IBOP-topper met 90 punten. De hoogste IBOP-score bij de dressuurmerries ging afgelopen jaar naar Omiek (Hermès uit Ceramiek stb PROK van Samarant, fokker Damy Story uit Rhenoy). Tijdens de IBOP in Velddriel scoorde de merrie een totaal van 90,5 punten.

In 2022 waren er 26 IBOP’s voor dressuurpaarden. Er namen in totaal 373 dressuurpaarden deel, waarvan 266 slaagden voor de test. Van de geslaagde paarden zijn er 65 ster, 154 elite en negen keur en zestien paarden zijn nog voorlopig keur.

Hoofdleverancier GLOCK’s Toto Jr.

GLOCK’s Toto Jr. (Totilas uit Desperada van Desperados, fokker Schmidt uit Naumburg) was vorig jaar hoofdleverancier van de dressuurpaarden. Hij staat te boek als vader van zeventien paarden die afgelopen jaar deelnamen aan de IBOP. Van zijn zeventien deelnemende nakomelingen slaagden er dertien voor de test. Na GLOCK’s Toto Jr. volgt Desperado (Vivaldi uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff, fokker familie Andeweg uit Randwijk). Van hem deden er zestien nakomelingen mee aan de IBOP in 2022. Van zijn zestien nakomelingen wisten veertien de test met een positief eindresultaat af te leggen.

Omiek

De hoogste IBOP-score bij de dressuurmerries ging afgelopen jaar naar Omiek (Hermès uit Ceramiek stb PROK van Samarant, fokker Damy Story uit Rhenoy). Tijdens de IBOP in Velddriel scoorde de merrie een totaal van 90,5 punten. Omiek had eerder op de stamboekkeuring al goede zaken gedaan met een bovenbalk van 80/80 maar deed er nu onder het zadel nog twee schepjes bovenop. “Wát een fantastisch en sympathiek paard! Ze werd heel natuurlijk voorgesteld, is heel ijverig en enorm stabiel voor een driejarige. Ze laat goede overgangen zien en is altijd mooi in evenwicht. Ze stapt goed, ze draaft met veel afdruk, schwung en een goed achterbeengebruik. Ook bij het halsstrekken volgt ze mooi de hand, en blinkt ze uit met haar balans en cadans. Voor de draf én galop hebben we haar een 9,5 gegeven want ook in galop kan ze heel goed schakelen, heeft ze enorm veel balans en kan ze goed op lengte blijven in de hals. Echt een heel compleet dressuurpaard”, is Bart Bax enthousiast.

Ollympia-ST

Met 88,5 punten volgt de Fürst Jazz-dochter Ollympia-ST (uit Florence-ST ster IBOP-dres van Uphill, fokker P. Stegenga uit Wommels) op plek twee. “Deze merrie werd heel goed voorgesteld en liet een zeer goede verrichting zien. Ze stapt met heel veel activiteit, een goed doortredend achterbeen en buiging in de gewrichten. In draf valt haar goede tact en afdruk op, heeft ze een goede voorbeentechniek met veel schoudervrijheid en beweegt ze bergopwaarts. Datzelfde beeld zien we in galop, waarin ze zeer veel afdruk en sprong heeft, en ze beweegt met veel houding. Ook liet deze 3,5-jarige merrie zich al heel goed rijden, waarbij ze in de verruimingen opvallend goed in balans bleef.”, spreekt inspecteur Wim Versteeg.

Ociana

Met een score van 88 punten volgt Ociana (For Romance uit Ciana elite EPTM-dres pref D-OC van Tuschinski) van fokker Familie Klinkhamer uit Sleen. De merrie werd aansluitend met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek. “Dit is een moderne merrie met een aansprekend front, veel bloeduitstraling en een goede schoft-/schouderpartij. Ze liet een geweldige verrichting zien, waarin ze negens behaalde voor de stap, souplesse, houding & balans, rijd- & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard”, is inspecteur Wim Versteeg enthousiast. “Ze stapt heel actief, met daarin goede ruimte en beentechniek. Diezelfde goede beentechniek zagen we ook in de draf, waarin ze met veel schwung en gedragenheid beweegt. Ze galoppeert met veel afdruk en balans. Aanvankelijk werd ze iets kort in de hals voorgesteld maar na de individuele verrichting kon de hals wat meer uitgelegd worden en dit kwam de galop nog weer enorm ten goede. Echt een heel opvallende merrie.”

Bron KWPN