Hernandez-dochter lichtvoetig naar kamioenschap springveulens

De lichtvoetige Olivia-Ella (Hernandez TN uit Daniélla elite IBOP-spr PROK van Ultimo) was de veulenkampioen in de springrichting in Brabant. Doorgewinterde fokker Willy van de Heuvel lacht: “Ik ben nu 74 jaar dus het werd wel eens tijd dat ik voor het eerst met een veulen naar de keuring ging”.

Voor de kopgroep van de springveulens werden vier veulens uitgenodigd en zij mogen allen naar de Nationale Veulenkeuring. Het merrieveulen Olivia-Ella (v. Hernandez TN) van fokker Willy van de Heuvel uit Berghem trok daarin aan het langste eind. “Dit veulen is goed ontwikkeld, heeft een heel aansprekend front, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft goede verbindingen. Zeker in de finaleronde liet ze een hele goede, lichtvoetige galop zien”, sprak juryvoorzitter Cor Loeffen.

Samen met inspecteur Arnold Kootstra en Peter Strijbosch zette hij het jonge Gaspahr-merrieveulen Olivi (uit Kiekeboe ster van Freedom) van fokker Hans de Roover op de tweede plaats. “Dit veulen is van eind mei en is zeker voldoende ontwikkeld. Op stand is de hals wat verticaal maar in beweging gebruikt ze deze goed en waardeert ze zich op. Ze galoppeert met goede souplesse en gedragenheid.” Ook de goed ontwikkelde, aansprekende en lichtvoetig galopperende Ocala (Cohinoor VDL uit Ipwiths ster PROK van Etoulon VDL) van f/g De Bemi Hoeve uit Hoogeloon en de hoogbenige, rijtypische en met balans galopperende Odilon van den Hoogeweg (Casago uit Korrie van den Hoogeweg ster EPTM-spr PROK van Action Breaker) van f/g SPF Van den Hoogeweg BV uit Katwijk mogen naar Ermelo.

‘Werklust en hardheid’

Fokker Willy van de Heuvel begon de stam van kampioensveulen Olivia-Ella (v.Hernandez TN) met haar overgrootmoeder. “In deze stam zit werklust en hardheid echt verankerd en ik probeer altijd een goed sportpaard te fokken. Vaak verkoop ik ze als veulen, thuis en op de veilingen. Naar de veulenkeuringen ga ik normaal nooit, ook omdat het best een heel geregel is. Maar omdat ik met Olivia-Ella de stam wil voorzetten en mijn dochter Chantal me het laatste zetje gaf, heb ik haar toch opgegeven. En dan is dit het resultaat! Haar moeder Daniélla liep zelf als driejarige in de finale van de NMK en ik heb haar nu gedekt met Komme Casall.”

Jenneke Smit voor KWPN / Horses.nl