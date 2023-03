‘Het experiment’: Hannoveranen paren beproefde hengsten aan met moderne merries

Het Hannoveraner Verband noemt het kort 'Het Experiment': beproefde hengsten, "die staan voor de kwaliteiten van Hannoveraners zoals kracht, uithoudingsvermogen en een sterke rug en fundament", worden gekruist met moderne springmerries. De springcommissie van het Verband, Hergen Forkert en fokkerijdirecteur Ulrich Hahne, hebben hiervoor samen met Landstallmeister Axel Brockmann het concept ontwikkeld.

“25 jaar geleden waren hengsten als Don Juan of Watzmann nog actueel. Tegenwoordig hebben we een heel ander merriebestand. Dat belooft interessante resultaten”, aldus Axel Brockmann, de Landstallmeister van de Staatsstoeterij Celle.

Positieve indrukken

Vorig jaar begon het experiment – met interessante resultaten, ook al was het nog niet helemaal zoals gepland. “We hebben in totaal twee Don Juan-veulens, een Watzmann-veulen, twee Espri-veulens en een Werther-veulen”, somt Ulrich Hahne op in het verenigingsblad Der Hannoveraner. “De indrukken van deze veulens zijn positief. We hadden ons echter meer moderne genetica aan moederszijde voorgesteld. Aan het experiment hebben fokkers deelgenomen die het sterke Hannoveraanse bloed al in hun stammen hebben verankerd.”

“Onder de dit jaar geboren veulens bevinden zich verschillende geweldige types, die zeer correct van fundament zijn en een goede bovenlijn hebben – dit zijn tekenen van een positieve trend,” voegt Hergen Forkert toe.

Ook belangstelling dressuurpaardenfokkers

Men wil dus doorgaan met de fokproef en hoopt dit jaar nog dichter bij het eigenlijke doel te komen, namelijk de beproefde hengsten te kunnen kruisen met echt moderne types merries. De aangeboden hengsten dateren uit een tijd waarin de specialisatie nog niet zo ver gevorderd was als nu en aangezien er al in 2021 belangstelling is getoond door dressuurpaardenfokkers, moeten zij ook de kans krijgen om deze hengsten te gebruiken. De in 1961 geboren Servus (v. Sesam I), de in 1962 geboren Don Carlos (v. Dominik), de in 1967 geboren Wendekreis (v. Ferdinand), de in 1968 geboren Watzmann (v. Weingau), de in 1975 geboren Don Juan (v. Don Carlos), de in 1973 geboren Werther (v. Wendekreis) en de in 1981 geboren Espri (v. Eiger I).

Het is van cruciaal belang dat de merries waarmee fokkers aan dit spannende project willen deelnemen, aan de moderne eisen van de sport voldoen en ook qua exterieur in de hedendaagse wereld passen.

Bron Springreiter.de