Het ras Klassiek Gelderlander paard blijft behouden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die namens de Nederlandse overheid de stamboekerkenningen verleent, heeft op 25 juli 2019 het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) erkend als stamboek voor het ras Klassiek Gelderlander paard. Dankzij de Tweede Kamer heeft het (KPST), het stamboek voor dit al eeuwen lang beroemde paardenras, eindelijk de belangrijke overheidserkenning op grond van de Europese regelgeving gekregen. Hierdoor mag het stamboek o.a. officiële paardenpaspoorten uitgeven waarin ook de afstamming van het paard vermeld staat. Dit is met name van belang voor instandhouding van de bloedlijnen en erfelijke eigenschappen van een zeldzaam huisdierras.

De Tweede Kamer zet zich al meer dan 10 jaar in voor het behoud van de bloedlijnen van dit ras, uit het oogpunt van behoud van biodiversiteit en vanwege de voortreffelijke eigenschappen van dit Nederlands cultureel erfgoed. Het Klassiek Paarden Stamboek is de Tweede Kamer erkentelijk voor de jarenlange steun en de stamboekerkenning waartoe dit uiteindelijk heeft geleid.

Erkenning

De erkenning is belangrijk voor een (paarden)stamboek omdat deze het recht geeft Europees erkende paardenpaspoorten uit te geven. In een paspoort van een paardenstamboek staan ook afstammingsgegevens. Erkenning betekent ook toezicht. Als een stamboek door de overheid is erkend, dan geeft dat de paardeneigenaren het vertrouwen dat de vermelde afstamming juist is en dat ook de overige gegevens zoals de geboortedatum en de fokker kloppen. Dit verhoogt de handelswaarde van de gefokte dieren.

Klassiek Gelderlander

Op grond van een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland mag het KPST de oorspronkelijke naam ‘Gelders paard’ niet gebruiken, omdat hiervoor aan het KWPN eerder erkenning is verleend. Daarom gebruikt het KPST de internationale benaming “Gelderlander” met de toevoeging “Klassiek”om aan te geven dat het hier het authentieke ras betreft met de oorspronkelijke bloedvoeringseis.

Bloedvoeringseis

Toen de strenge selectie van het paard in de landbouw wegviel door de opkomst van de tractor en er gekruist werd met heel andere rassen, is door het toenmalige paardenstamboek in 1964 deze Gelderse bloedvoeringseis ingesteld om het brave karakter, de goede gezondheid, enzovoort van dit Nederlandse paardenras veilig te stellen.

Bloedvoering essentieel

Het KPST is nu erkend als moederstamboek voor het Klassiek Gelderlander paard (het vroegere Gelderse landbouwtuigpaard en landbouwrijpaard, inclusief de Gelderse bloedvoeringseis). Het KWPN is nu erkend als moederstamboek voor Gelderse paarden, die lijken op een Gelders paard maar waarbij een Gelderse bloedvoering er niet toe doet. Bij het KPST is de bloedvoering essentieel voor de vraag of een paard tot het ras behoort. Door

het KWPN werd in 2016 zelfs een afgekeurde rijpaardhengst – met slechts 12,5% Gelders bloed in de afstamming – overgeheveld naar het Gelders paard en daar ook nog kampioen gemaakt. Het zijn dus twee fundamenteel verschillende “rassen”.

Bron Persbericht