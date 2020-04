De invloed van Ibrahim was niet te missen in 2014 op de WK van Normandië. Maar liefst 36 springpaarden kwamen aan start met een pedigree die teruggaat naar de hengstenlijn van Ibrahim. Via zijn zoon Almé werd het Ibrahim-bloed onder andere vertegenwoordigd door de kleinzonen Baloubet du Rouet (v. Galoubet A) en Quidam de Revel (v. Jalisco B), evenals de achterkleinzoon van Ibrahim, Diamant de Semilly (v. Le tot de Semilly). Hengsten van een kaliber dat stuk voor stuk de ongekende invloed van Ibrahim toont in de Franse fokkerij.

Ibrahim is één van die hengsten die eerst niet erg in de smaak viel bij de Franse fokkers en had tijd nodig om de Normandische fokkers te overtuigen van zijn kwaliteit. Geboren in 1952 bij de familie Haize, is Ibrahim gefokt uit de merrie Vaillante (v. Porte Bonheur) die gekruist werd met de volbloed The Last Orange (v. Orange Peel), een andere hengst die nooit heel gewild was bij de fokkers.

Ibrahim ondekt door Alfred Lefevre

In een interview van Breeding News uit 1999 verteld Pascal Renauldon het verhaal van Ibrahim.

“Wie anders dan de welbekende paardenhandelaar Alfred Lefevre, was de eerste die Ibrahim ontdekte. Maar zelfs deze man, die een goed paard op een kilometer afstand kon ruiken, had geen idee dat het dier één van de invloedrijkste hengsten in de geschiedenis van de fokkerij van warmbloedpaarden zou worden. Lefevre kocht Ibrahim als veulen van zijn fokker René Haize voor 500 frank (zo’n 70 euro). De verkoop vond plaats op een regionale keuring in Caen, waar Ibrahims moeder Vaillante een lint toe-eigende.” Renauldon vervolgt:“Ibrahim zou de eerste opmerkelijke nakomeling zijn van de merrie Vaillante van de heer Haize. Ze bracht vervolgens nog de goedgekeurde hengst Mersebourg en een aantal merries, allemaal een nakomeling van de hengst Gagne Si Peu (Ultimate xx). De eerste kruising met The Last Orange, een hengst die de fokkers van zijn kwaliteiten moest overtuigen, was meer een gok vergeleken met de anders zo standvastig traditionele hengstenkeuze. ”

“Beste hengst die ik ooit heb verkocht.”

“Ibrahim stond in Normandië, bij de schoonzoon van Alfred Lefevre, voordat hij aan zijn carrière als sportpaard begon, waar hij in 1956, drie eerste plaatsen en de titel van het kampioenschap van de vierjarige op naam schreef. Alfred Lefevre verkocht hem vervolgens aan de hengstenhouderij van St-Lô, waar Ibrahim in Sartilly werd gestationeerd. “Hij is zonder twijfel de beste hengst die ik ooit heb verkocht”, gaf Alfred Lefevre toe. ”

Exterieur van Ibrahim

Op type werd de hengst beschreven als volgt:

“Hoewel het een zwaargebouwd type was, vertoonde Ibrahim nog steeds bloed. Hij had een mooi geproportioneerd hoofd, met grote ogen, die kracht uitstraalde. Ibrahim beschikte over een elegant gedragen, lange nek, vloeiend overgaand in lange schoft tot een soepele rug. Een goeie schouder met sterke en krachtige bovenbenen met lage knieën en hakken, evenals korte brede pijpbenen. Kortom het portret van een springpaard, dat met zijn kracht en laag-aangezette gewrichten de bouw van het moderne springpaard onthulde.”

De invloed van Ibrahim

Opmerkelijk is de dominantie van Ibrahim via de mannelijke lijn. Bijna de meerderheid van de leidende Franse hengsten stamt af van Ibrahim via twee takken, die van Double Espoir en Almé. De kruising met merries van de volbloedhengst Ultimate bleek ook zeer succesvol te zijn en heeft de fokkerij onder andere Almé, Hedjaz en Elf III gebracht. Almé staat te boek als vader van onder andere Jalisco B (Vader van Quidam de Revel en Nabab de Reve), Galoubet A (vader van Baloubet du Rouet en Quick Star), Ahorn Z, I Love You, Animo, maar ook als overgrootvader van onder andere merrie van de eeuw Ratina Z (v.Ramiro Z). De Ibrahim-zoon Elf III zien we terug als grootvader van Diamant de Semilly. Via Narcos II (vader van Tangelo van de Zuuthoeve) zien we ook lijnenteelt op Ibrahim. Grootvader van Vigo d’Arsouilles (v. Nabab de Reve), Fleuri du Manoir is eveneens een zoon van Ibrahim. De Franse hengst is ongetwijfeld één van de meest invloedrijkste dekhengsten aller tijden en heeft lijnen opgericht die de internationale springconcoursen nog steeds domineert.

Bron: Thehorsemagazine