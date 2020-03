Hippisch Gelderland en Duitse hengstenshows geannuleerd vanwege coronavirus

Indoor Brabant is momenteel in overleg om een verbod op het evenement te voorkomen. Daarentegen heeft Hippisch Gelderland besloten hun evenement eind juni te annuleren. Ook de Duitse hengstenhouders Ludger Beerbaum, Westfalenhof en Beckmann laten hun hengstenshow niet doorgaan.

Het bestuur van Hippisch Gelderland heeft besloten om Hippisch Gelderland 2020 in verband met de coronavirus een doorgang te laten vinden. Het evenement, wat gepland stond van 25 tot en met 28 juni 2020, wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum in 2021.

Hengstenshows

Naast Westfalenhof en Beckmann heeft ook Ludger Beerbaum Stables besloten om hun hengstenshow, die gehouden zou worden op 21 maart op Riesenbeck, te annuleren. De reden hiervoor is de verspreiding van het coronavirus.

Na zorgvuldige overweging werd door Ludger Beerbaum Stables de dringende aanbeveling van het Robert Koch Instituut en het Federale Ministerie van Volksgezondheid gevolgd. Ludger Beerbaum laten weten: “Om het heel duidelijk te zeggen: er is geen verbod uitgevaardigd, maar als organisator hebben we een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van onze gasten. We willen geen paniek veroorzaken, maar eerder redelijke maatregelen treffen om een snelle verspreiding van het virus in grote menigten tegen te houden. De verspreiding van het virus leidt momenteel tot voorgeschreven quarantainemaatregelen en we willen niet op ons geweten hebben dat dergelijke drastische maatregelen voor ons en andere paardeneigenaren gevolgen zouden hebben met betrekking tot de verzorging van onze paarden.”

Ludger Beerbaum zal zorgen voor een snelle teruggave van de toegangsprijs aan degenen die had al kaartjes gekocht.

Bron: Horses.nl/Pferd und Zucht/Persbericht