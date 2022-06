Hoge kwaliteit en recordtemperaturen op Beierse merriekeuring

Tijdens de Beierse keuring van warmbloedpaarden afgelopen week in München werd het extreem warm. Met een recordtemperatuur van maar liefst 36 graden waren er fokkers die de lange reis naar München niet aandurfde. De toeschouwers die de hitte trotseerden konden gelukkig nog wel genieten van zestien merries met veel kwaliteit. Celestina (v. For Dance) was hierbij de absolute winnaar.