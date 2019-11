2,5 jarige hengst is ‘gebruikt goed’ volgens Duitse rechter

Paarden zijn voor de rechter goederen, net zoals een koelkast of een auto. Maar wanneer kun je – juridisch gezien – spreken van 'nieuwe' en 'gebruikte' goederen (met de bijbehorende regelgeving voor koper en verkoper) als je het hebt over paarden? Over die vraag bogen verschillende rechters zich in Duitsland en nu ligt er jurisprudentie van het Bundesgerichtshof. Volgens de hoogste juridische instantie in Duitsland is een 2,5-jarige onbereden hengst toch al een 'gebruikt' goed.

Bij paarden is de grens tussen ‘nieuw’ en ‘gebruikt’ lastig te bepalen, maar wel van belang. Zo geldt in Duitsland bij ‘nieuwe’ goederen een wettelijke garantietermijn van twee jaar, waar verkopers lastig omheen kunnen. Bij ‘gebruikte’ goederen, kan die garantietermijn eenvoudiger worden ingekort.

Veulen van zes maanden ‘nieuw’

Het Bundesgerichtshof oordeelde in 2006 dat een zes maanden oud hengstveulen een ‘nieuw’ goed was en daarna was er in Duitsland jarenlang onduidelijkheid over waar de grens nu precies lag: is een 2,5-jarig nog niet-aangereden paard ook nog ‘nieuw’ en is het paard alleen ‘gebruikt’ als het al gereden is? Een nieuw arrest van het Hof geeft nu meer duidelijkheid.

2,5-jarige hengst

In 2014 kocht een dressuuramazone op de veiling van het Holsteiner Verband een 2,5-jarige hengst, die op dat moment nog niet aangereden was. In het voorjaar van 2016, anderhalf jaar later, kwam de amazone erachter dat het paard voor haar niet te rijden was en ze wilde de hengst reclameren bij het stamboek. De amazone was van mening dat het Verband haar een ondeugdelijk paard had verkocht. Het Holsteiner Verband wilde de hengst niet terugnemen omdat in de veilingvoorwaarden staat dat de garantietermijn slechts drie maanden is.

Verschillende rechters

De amazone meende dat de hengst een ‘nieuw’ goed was en dat de garantietermijn dus niet ingekort had mogen worden tot drie maanden door het stamboek. De zaak ging langs verchillende rechters en drie keer ving de amazone bot. Bij het Landgericht Itzehoe, bij het Oberlandesgericht van Holstein en onlangs ook bij het Bundesgerichtshof. Volgens de hoogste Duitse rechters is een 2,5-jarige hengst die al langer van zijn moeder is afgespeend (en zelf dus een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt) en al langere tijd geslachtsrijp is een ‘gebruikt’ goed.

Bron: Holsteiner Verband