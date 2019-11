400.000 euro voor reservekampioen van Chopin VA

De Holsteiner hengstenkeuring 2019 kon al niet meer stuk voor Manfred van Allwörden met de kampioen, de reservekampioen en in totaal vijf goedgekeurde hengsten. In de veiling ging er nog een schepje bovenop. De reservekampioen Chinchero (Chopin x Clarimo) werd voor vier ton geveild.

Chinchero is een zoon van de door Von Allwörde gefokte Chopin VA, die met Von Allwördens partner Mathilda Karlsson op het hoogste niveau in de sport loopt. Chopin VA dekt, zoals alle hengsten van Von Allwörden, alleen maar eigen merries. Voor Chinchero geldt dat niet meer, hij werd geveild aan Janne Friederike Meyer-Zimmerman, die hem ook in de dekdienst zal aanbieden.

90.000 euro voor tweede reservekampioen en premiehengst van Balou

Milbridge (Million Dollar x Cambridge), de tweede reservekampioen, werd voor 90.000 euro geveild. Die blijft voor dat bedrag ook in Duitsland. De premiehengst Baloubetto (Balou du Rouet x Diarado) blijft ook in Duitsland. Hij werd voor precies hetzelfde bedrag geveild. 80.000 euro was er voor Soleto (Somersby x Contender).

Niet-goedgekeurde hengst naar Nederland

Naar Nederland komt een hengst: de niet-goedgekeurde Herkules (Herald x Cassini I) voor 22.000 euro.

Volledig resultaat veiling goedgekeurde hengsten

Volledig resultaat veiling niet-goedgekeurde hengsten

Bron: Horses.nl