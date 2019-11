82.000 euro topper Holstein, gemiddelde dik 33.000 euro

82.000 euro werd vanmiddag betaald voor de topper op de rijpaardenveiling op de Holsteiner Hengstenkeuring in Neumünster. Deze zesjarige ruin Celebration (Cellestial x Chalan) blijft voor dat geld in Duitsland. Gemiddeld brachten de 43 verkochte paarden 33.313,95 euro op.

Zes paarden vonden een nieuwe eigenaar voor 50.000 euro of meer. Met 76.000 euro was Cubano (Casall x Acord II) het op één na duurste paard. Hij gaat voor dat bedrag naar België. 75.000 euro was er voor Zucceros (Zuccero x Canturo) en precies 70.000 werd betaald voor Cimba (Casall x Lavalleto).

Twee paarden uit de veiling komen naar Nederland. De voor 41.000 euro geveilde Coranos (Lordanos x Lordship) en de voor 13.000 euro geveilde Sunny Boy (Somersby x Quintero) werden door Nederlanders gekocht.

Volledig resultaat

Celebration

Corannos



Bron: Horses.nl