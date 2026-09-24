Andreas Künemann onderdeel van nieuwe opleidingsplannen Holsteiner Verband

Savannah Pieters
Andreas Künemann onderdeel van nieuwe opleidingsplannen Holsteiner Verband featured image
Andreas Künemann. Foto: Holsteiner Verband
Door Savannah Pieters

Andreas Künemann gaat per 1 oktober 2026 aan de slag bij het Holsteiner Verband. De 67-jarige Duitse trainer krijgt een centrale rol in de opleiding van de jonge paarden in de hengstenstal. Daarnaast gaat hij de ruiters en amazones van het Verband begeleiden en ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant