Casall-dochter Ekatharina wint Holsteins Kampioenschap zevenjarigen

De merrie Ekatharina (Casall x Montender) weet met zeven jaar al goed wat ze moet doen om te winnen. De Holsteiner merrie won internationaal al vijf rubrieken en zat acht keer in de top-5 in internationale jonge paardenrubrieken. De door Zuzana Zelinkova gereden bruine voegde afgelopen weekend de grootste overwinning toe aan haar palmares, de in 2016 voor 75.000 euro geveilde Casall-dochter werd gehuldigd als Holsteiner kampioen bij de zevenjarige springpaarden.

Ekatharina liet in de finale voor zevenjarige Hosteiners op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn Caramblue (Carambole x Calido I) achter zich. Deze ruin is gefokt door en in eigendom van Tjeert Rijkens, de voormalig eigenaar van Carambole. De derde plaats was opnieuw voor een Casall.

Uitslag

Bron: Horses.nl