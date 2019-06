Cascadello I levert dressuurkampioen in Holstein

Wie in 2011 op de Holsteiner keuring was, kan zich de sprongen van Cascadello I (Casall x Clearway) vast nog herinneren. Als dekhengst blijkt de hoogvlieger ook succesvol: uit zijn eerste jaargangen werd een groot aantal hengsten goedgekeurd en zijn inmiddels vijfjarige nakomelingen hebben in de sport al bijna 20.000 euro bij elkaar gesprongen. Wat hij ook lijkt te vererven zijn mooie modellen en behoorlijke bewegingen. Hij leverde al meerdere kampioensmerries en hengsten en nu is hij ook de vader van een echte dressuurkampioen.

Op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn werden vandaag de dressuurtitels verdeeld. Bij de vijfjarige dressuurpaarden staat Cascadello I te boek als vader van zowel de kampioen als de reservekampioen. Cassirado (mv. Ramirado) en Casco de Niro (mv. De Niro) komen beide uit de eerste jaargang van Cascadello en kregen in het kampioenschap de hoogste dressuurpunten. Voor Cassirado was er een 8,1 gemiddeld en Casco de Niro werd tweede met een 7,3 gemiddeld.

San Amour vooraan bij zesjarigen

Bij de zesjarigen stonden er wel een paard vooraan met een echte dressuurpedigree. De Holsteiner titel bij de zesjarigen ging naar San Cloud’s Lucky (San Amour I x Wolkenstein) met een 7,6 gemiddeld.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl