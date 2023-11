Chopin hoofdleverancier HK Holstein, Von Allwörden met vijf hengsten naar Elmshorn

Fokker Manfred von Allwörden, die al langere tijd beschuldigd wordt van verwaarlozing van zijn paarden, heeft vijf hengsten voor de hengstenkeuring van het Holsteiner Verband geselecteerd gekregen. Drie daarvan hebben zijn eigen gefokte hengst Chopin (v. Casall) als vader. Met daarnaast nog een geselecteerde zoon is de veertienjarige internationale 1,60m-hengst ook de best vertegenwoordigde hengst op de hoofdkeuring in Elsmhorn.

In 2019 kreeg Manfred von Allwörden vijf hengsten voor de keuring geselecteerd en hij leverde zowel de kampioen, Cahil, als de reservekampioen, Chinchero. Dit jaar is hij er wederom met vijf hengsten bij. Drie daarvan hebben Chopin als vader, dan heeft hij nog een zoon van zijn eigen gefokte Cahil en een zoon van Cieran.

Von Allwörden

Na dat succesvolle jaar gebeurde er een hoop rondom Von Allwörden. Op social media doen al jarenlang verhalen de ronde dat de miljonairsbakker slecht voor zijn paarden zorgt. In november 2002 verscheen er in de Duitse Bild-krant een groot artikel, waarin met nare foto’s de misstanden wereldkundig werden gemaakt. In augustus dit jaar deed het OM officieel aangifte tegen de fokker wegens verwaarlozing van meer dan duizend paarden.

Veel Casall-bloed

Chopin is met vier zonen dus ook de best vertegenwoordigde hengst. Vijf hengsten hebben elk drie zonen op de keuring: Von Allwördens Cahil, Casall (v. Caretino), Cascadello I (v. Casall), Clarimo (v. Clearway) en Keaton (v. Kannan).

Volledige selectie.

Bron: Horses.nl