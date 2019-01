Complete bestuur Holsteiner Verband stapt op

Het rommelt al een tijdje bij het Holsteiner Verband. In december stapten al drie bestuursleden op, in de eerste week van januari werd bekend dat Günther Friemel veilingmeester af is en eerder deze week zei de regio Pinneberg het vertrouwen in het bestuur op. De druk vanuit de achterban werd ondertussen zo groot dat nu het gehele bestuur is opgestapt.