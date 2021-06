Cornet Obolensky levert twee springkampioenen in Holstein

Op de Elmshorner Pferdetage - het kampioenschap van het Holsteiner Verband - tekende Cornet Obolensky voor het vaderschap van de kampioen bij de vijfjarigen, Cousin (mv. Cassini I), en de zesjarigen: Crack (mv. Candillo). Zijn zoon Comme il faut leverde de winnaar bij de vierjarigen, Charaktervoll (mv. Contendro I). La Perla (Casall x Contender) werd gekroond tot Verbandssiegerstute.

De in Holstein goedgekeurde hengst Charaktervoll sprong onder het zadel van Italiaan Massimo Bonomi naar gemiddeld een 9 en nam daarmee een halve punt afstand van reservekampioen LP Big City Life (Brantzau x Catoki). Met een 8,4 werd Cardentos (Cardento x Quo Vados I) als derde geplaatst.

Vijfjarige springpaarden

De kampioen van de vijfjarigen kwam als veulen onder de hamer op de Holsteiner veulenveiling in Elmshorn. Daar behoorde hij met een prijs van 26.000 euro tot de duurdere veulens van de veiling. In het kampioenschap van afgelopen weekend sprong Cousin in de eerste en tweede omloop naar een 8,8 en dat leverde hem de overwinning op. Met een 8,5 en een 8,8 volgde Intschuschuna SV (Brantzau x Companiero) op plaats twee. Diarmuid Howley, de ruiter van de kampioen had ook de nummer drie onder het zadel, Diamant de Operette VA (Diamant de Semilly x Contender).

Nóg een Cornet aan kop

In het kampioenschap voor zesjarigen deed Cornet Obolensky nogmaals van zich spreken. De in Hannover en Holstein goedgekeurde Crack, die zich eerder al kwalificeerde voor het Bundeschampionat, sprong naar een 8,6 en verwees Caillan (Casall x Carry) daarmee naar de tweede plaats. De derde plaats was voor High Level (Livello x King Milford xx).

Carvallo BB levert winnaar zevenjarigen

Bij de zevenjarigen zette Chanio (Carvallo BB x Corrado I) het beste optreden neer. Sven Gero Hünicke stuurde de ruin in de barrage foutloos rond in 44,67 seconden. Daarmee was Chanio dik drie seconden sneller dan Comic (Comme il faut x Casall). Brons was er hier voor Cool Limit RN (Cormint x Loutano).

Dressuurkampioenen van Lissaro, De Niro en Cascadello I

In Elsmhorn werd het kampioenschap voor drie- en vierjarige rijpaarden met een 8,4 gewonnen door Let’s Dance (Cascadello I x Carpaccio). Bij de vijfjarigen werd het hoogste cijfer (8,2) genoteerd door Lissara (Lissaro x Aljano) en bij de zesjarigen werd De Coeur (De Niro x Exorbitant xx) als kampioen gehuldigd. Zowel Lissaro als De Coeur zijn gefokt door de familie Ellerbrock uit Kayhude.

Kampioensmerries van Casall en Amber

In het kampioenschap voor springmerries ging de zege naar La Perla (Casall x Contender). De merrie overtuigde met haar exterieur en de kwaliteit in beweging. In de dressuurrichting eiste Lady Sunshine P (Amber x Larimar) de titel Verbandssiegerstute op.

Bron: Horses.nl