De toppers blijven in Holstein

De premiehengsten van de Holsteiner hengstenkeuring afgelopen weekend blijven in Holstein. Kampioen Vigado (Vigo d'Arsouilles x Quo Vados I) van familie Witt gaat dekken bij het Holsteiner Verband en datzelfde gaat waarschijnlijk gelden voor reservekampioen Carmarino (Carbol x Clarimo) en tweede reservekampioen Cortardo (Cornet Obolensky x Cash and Carry).

De twee reservekampioen zijn nu namelijk in bezit van Manfred von Allwörden van Gestüt Grönwoldhof. Hij fokte reservekampioen Carmarino en kocht de tweede reservekampioen Cortardo voor 144.000 euro.

Von Allwörden, die zijn hengsten voorheen eigenlijk alleen voor zijn eigen 100-tal merries gebruikte, heeft daar vorig jaar enige verandering in aangebracht. De kampioen van vorig jaar, Cahil VA, dekt namelijk via het Verband en zo krijgen ook de andere Holsteiner fokkers de kans om deze hengst in hun fokkerij in te zetten.

Diarado-zoon naar Moritzburg

Een tweede premiehengst die via de veiling van eigenaar wisselde, zal voortaan dekken op Landgestüt Moritzburg. Dorchadas (Diarado x Caretino) werd voor 90.000 euro eigendom van de staatsstoeterij.

Een derde premiehengst werd geveild: Cornet i Cord (Cornet Obolensky x Acord II). Waar hij voor 50.000 euro is geland, werd nog niet bekend gemaakt.

Bron: Horses.nl