Dinken, Cahil en For Romance I leveren kampioenen Holsteiner Landesfohlenchampionat

Op het R+V Holsteiner Landensfohlenchampionat, voor de Holsteiner-fokkers het hoogtepunt van het seizoen, werden afgelopen weekend drie kampioenen gehuldigd. Bij de springgefokte merrieveulens werd een dochter van Dinken uit een Uriko-moeder kampioen, bij de springgefokte hengstveulens ging de titel naar een zoon van Cahil uit een moeder van Clarcon. For Romance I leverde de dressuurkampioen.

In 2021 paarde fokker Bernd Börger de Clarcon-dochter Hatari met Cahil aan. Het hengstveulen uit die combinatie werd in 2022 kampioen van het R+V Holsteiner Landesfohlenchampionat. In de twee daaropvolgende jaren herhaalde Börger die combinatie en dat resulteerde dit jaar opnieuw in de kampioen van de hengstveulens. “Een veulen dat zich heel goed beweegt en we zijn heel benieuwd wat de toekomst hem gaat brengen”, sprak Marten Witt, die samen met Henrik Klatte en Matthias Wittke de jurering op zich nam. De reservekampioen kwam van Esmeraldo, de nummer drie van Duplexx.

Dinken-dochter opnieuw de beste

De Cornet Obolensky-zoon Cahil leverde bij de merrieveuelns de reservekampioen. De titel ging hier naar een dochter van Dinken. Ze werd eerder op de keuring van regio Nordfriesland al kampioen en liet op het kampioenschap opnieuw een goede indruk achter. “Dit is een veulen met veel zelfvertrouwen en dat is terecht. Ze beweegt heel los en lichtvoetig, een heel geslaagde aanparing”, aldus Matthias Witke.

Waardige kampioen

For Romance I x Carpaccio. Foto: Holsteiner Verband/Janne Bugtrup

Bij de dressuurveulens maakte een zoon van For Romance I uit een moeder van Carpaccio de beste indruk. “Een waardige kampioen. Een grootramig veulen met een fantastische galop, alles klopt”, reageert Henrik Klatte. De jurycommissie gaf aan het hengstveulen over 2,5 jaar graag terug te zien op de hengstenkeuring. Een hengstveulen van Raven x Rubin Royal werd reservekampioen. Op de derde plaats eindigde een Escaneno x Belissimo M-hengstveulen.

Alle resultaten.

Bron: Holsteiner Verband