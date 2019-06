Familie Witt scoort in Elmshorn met twee zeges

Marten Witt mocht op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn twee keer naar voren komen met een kampioen. De thuis door familie Witt gefokte hengst Claas (Clarcon x Corrado I) en de ruin Cortez (Casall x Corrado I) werden allebei kampioen. Claas bij de vijfjarigen en Cortez bij de zesjarigen.

In alle Holsteiner kampioenschappen was de invloed van Casall opvallend. Bij de vierjarigen twee paarden met Casall-bloed in de top-10, bij de vijfjarigen vier, bij de zesjarigen vier en bij de zevenjarigen vijf. Twee Casalls werden gehuldigd als kampioen: Cortez bij de zesjarigen en Ekatharina bij de zevenjarigen.

Bart van der Maat vierde bij vijfjarigen

Bij de vijfjarigen haalde Bart van der Maat het podium net niet. Met de ruin Lyjanair (v. Lyjanero) werd hij vierde. In dit kampioenschap, waar de paarden ook gepunt werden door de jury, waren de hoogste punten voor Claas. Hij kreeg in de voorronde een 9,4 en in de finale een 8,8 voor het gaan tussen de hindernissen en een 9,5 voor het springen.

Uitslag kampioenschap vijfjarigen

Uitslag kampioenschap zesjarigen



Bron: Horses.nl