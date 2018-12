Gedonder bij Holsteiner Verband, drie bestuursleden opgestapt

Drie bestuursleden van het Holsteiner Verband, Jan Lüneburg, dr. Günther Friemel en Christian Dietz, zijn deze week opgestapt. Aanleiding daarvoor was de commotie die was ontstaan over provisie (buiten de geldende veilingkosten en provisieafspraken) die door Dietz was opgeëist (en goedgekeurd door de andere bestuursleden) bij Holsteiner veilingen. Op de ledenraadsvergadering stapte Jan Lüneburg zelf op, een paar dagen later maakten Dietz en Friemel hun vertrek uit het bestuur bekend.

Die provisieafspraken werden door de verkoopchef van het Holsteiner Verband, Ove Asmussen, openbaar gemaakt. Asmussen moest snel daarna zijn biezen pakken. Onder de leden van het Holsteiner Verband was veel onrust ontstaan over de situatie waarbij het Holsteiner Verband extra geld wilde verdienen aan de verkoop van paarden aan Zuid-Afrikaanse klanten. Dat laatste is een opvallend detail, aangezien Günther Friemel – voorheen werkzaam als veilingmeester bij het Hannoveraanse stamboek – daar ook de laan uit werd gestuurd na gedoe over de verkoop van paarden naar Zuid-Afrika.

Toch opgestapt

Hoe het zij, op de ledenraadsvergadering werd in eerste instantie positief gestemd over het aanblijven van Christian Dietz en Günther Friemel (52 stemmen voor/36 tegen). Jan Lüneburg, voormalig voorzitter van het Holsteiner Verband en nu bestuurslid, kon zich daar niet in vinden en stapte zelf op. Drie dagen later stapten Dietz en Friemel alsnog op om ‘de schade voor het Holsteiner Verband te beperken’.

