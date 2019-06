Halfbroer van Cascos TN wint Holsteins kampioenschap vierjarigen

Sven Völz deed gisteren goede zaken op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn. Een zoon van zijn BWP-hengst Origi d'O werd de veilingtopper en in het kampioenschap voor vierjarige springpaarden won de door hem gefokte L.B. Dante (Darco de Revel x Casco x Lord) met toppunten. De halve Belg (Darco de Revel = Kadet ter Putte) van Hans Liebherr kreeg van de jury maar liefst een 9,3. Hij kreeg die punten met zijn Kroatische amazone Thea Jelcic.

Bij die punten kwam de niet-gekeurde hengst Cegur (Casalito x Canto) nog het dichtst in de buurt. Hij kreeg van de jury een 9. Ook plaats 3 was voor een hengst: Caliano SR (Cascadello I x Capitol). Hij kwam uit op een 8,7.

Slechts één Verbandshengst in kampioenschap

Opvallend was de afwezigheid van Verbandshengsten in het kampioenschap. Slechts één hengst liep mee en deze United Way (v. Uriko) verliet de ring vroegtijdig en werd niet beoordeeld.

Bron: Horses.nl