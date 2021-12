Het rommelt bij het Holsteiner Verband: 40 fokkers ondertekenen open brief

Het Holsteiner Verband mag dan per maart 2021 een geheel nieuw bestuur hebben, de oude problemen zijn de wereld nog niet uit. Onlangs werd al bekend dat Harm Sievers terugtrad uit zijn ambt als adviseur van het bestuur en in reactie op die beslissing van Sievers hebben nu bijna 40 fokkers een open brief aan het bestuur ondertekend.

Samengevat komt de brief, die is geschreven als reactie op het vertrek van Sievers en het terugtreden van verschillende ledenraadsleden, op het volgende neer. De schrijvers dringen aan op meer democratische vertegenwoordiging in het bestuur en is er aan de verkiezingsuitslagen in de individuele fokdistricten zeer beperkte aandacht geschonken. Daarnaast hekelen de leden het feit dat twee huidige leden van het algemeen bestuur gelijktijdig ook nog functies uitoefenen in hun district en in de ledenraad. De gedragsrichtlijnen van goed bestuur (good governance) worden niet volledig nageleefd. Bij de schrijvers leeft de indruk dat bestuursleden beslissingen niet in belang van het stamboek, maar in eigen belang nemen. Als voorbeeld wordt daarbij de veulenaankopen van de hengstenhouderij van het stamboek genoemd: ‘In het verleden werden opvallend veel veulenaankopen door de hengstenhouderij gedaan bij functionarissen van het Holsteiner Verband – met name werden veulens afgenomen van ledenraadsleden. Dit vraagt ​​naar onze mening om een ​​gedetailleerd onderzoek.’

3 voorzitters, 20 bestuursleden en 5 directeuren, maar geen vooruitgang

“Sinds 2018 heeft het Holsteiner Verband 3 voorzitters, 20 bestuursleden en in totaal 5 directeuren versleten”, sommen de schrijvers van de brief op. “Talrijke berichten in de vakpers hebben de reputatie van het Holsteiner Verband ernstig geschaad. Het aantal verenigingsleden, het aantal geregistreerde fokmerries en geregistreerde veulens daalt al jaren sterk. De afgelopen 20 jaar hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de internationale paardenfokkerij. Andere stamboeken hebben met behulp van Holsteiner-genetica enorme vooruitgang geboekt, maar het Holsteiner Verband helaas niet.”

Meer democratie

“Het in de statuten van het Holsteiner Verband verankerde afgevaardigdensysteem (ledenraadsleden, red.) bevordert de mogelijkheid om het relatief kleine aantal afgevaardigden te beïnvloeden en maakt het voor leden moeilijk om zelf een bestuursfunctie uit te voeren of eigenlijk: het sluit ze zowat uit. Wij dringen er bij alle commissies van de vereniging op aan om alle leden van het Holsteiner Verband per direct de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de foktechnische en de economische continuïteit van het Holsteiner Verband door middel van directe verkiezingen.”

Ledenraadsvergadering

Het Holsteiner Verband heeft al gereageerd op de open brief. “We willen deze discussie voeren op de ledenraadsvergadering van 15 december aanstaande, daarvoor nodigen we onze leden van harte uit.”

Bron: Horses.nl/Züchterforum